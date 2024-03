Calcio, Promozione. E' della Carcarese la quarta di fila: Finale ribaltato nella ripresa, è 1-2

FINALE-CARCARESE 1-2 (7' Chiarlone - 55' Brignone, 67' Saviozzi)

45'+5' finisce qui, la Carcarese infila la quarta vittoria e il settimo risultato utile consecutivo. Finale da non bocciare al di là del risultato ma si ferma qui la serie di vittorie.

45'+4' Stagnaro arriva sul fondo su un pallone impossibile e la mette dentro in scivolata, Giribaldi evita con uno scatto felino la rete.

45'+3' calcio d'angolo conquistato e calciato da Dagnino, Manfredi anticipa tutti sul primo palo.

45' cambia mister Ponte: fuori Brovida, dentro Della Rossa. Ci saranno 4' di recupero.

41' pericolosa sulla ripartenza la squadra valligiana col solito Brovida, nulla da fare per il suo destro a giro.

41' intervento non del tutto impeccabile in uscita di testa di Nonnis, ci mette una pezza Manfredi anticipando Stagnaro pronto a involarsi verso Giribaldi.

40' ultima sostituzione per il Finale con Renda che lascia il campo a Stagnaro.

37' mister Ponte manda dentro Alò, esce Saviozzi che finora sta decidendo col suo gol di testa la sfida.

37' nel Finale dentro Nazarenko che prende il posto di Arzarello.

35' contrasto aereo tra Renda e Mombelloni che resta a terra urlando dolorante: ammonito l'attaccante finalese.

34' conclusione a sorpresa di Saviozzi da lontanissimo, Mondino blocca in due tempi.

30' dalla stessa posizione favorevole a Brignone in occasione del primo gol carcarese ci prova col mancino Saviozzi, palla sulla barriera e in angolo.

28' cambia ancora il Finale: fuori Scalia, dentro Piedepalumbo.

25' occasionissima per Simigliani sul cross dalla sinistra di V. Brollo, Giribaldi in qualche modo in uscita riesce a disturbare il giocatore finalese che manda a lato. Sul rinvio dal fondo ammonito l'estremo biancorosso per perdita di tempo.

22' LA RIBALTA LA CARCARESE! Sul calcio di punizione dalla sinistra in area spunta Saviozzi che sorprende tutti e in tuffo di testa batte Mondino sul primo palo.

20' scontro fisico sulla linea laterale, ammonito Zeggio.

17' punizione di Brignone verso l'area dove arriva Manfredi che alza troppo di testa.

16' seconda sostituzione per Delfino che manda in campo Zeggio al posto di Belvedere.

14' palla contesa a centrocampo, su Scalia ha la meglio Brignone che lancia verso Brovida ma ad avere la meglio poi è la retroguardia giallorossa.

13' peso in attacco per il Finale: fuori Cafarotti, dentro Simigliani. Nella Carcarese ora è Bonifacino a coprire l'esterno difensivo destro.

11' contrasto sulla fascia di destra del Finale, ad avere la peggio Arzarello che resta a terra. Necessario l'intervento dei sanitari.

10' PAREGGIA LA CARCARESE! Ancora una punizione decisiva, Brignone col mancino a compasso toglie letteralmente la ragnatela sotto al sette alla sinistra di Mondino.

7' triangolazione sulla corsia mancina per la Carcarese con la palla verso Brignone, si alza però la bandierina del secondo assistente.

3' filtrante sull'out di sinistra per Cafarotti, cross del numero dieci verso il centro dove Nonnis però anticipa renda e manda in angolo.

1' si parte subito con un cambio per mister Ponte: fuori Bianchi, al suo posto Briano.

SECONDO TEMPO

45'+1' arriva puntualissimo il doppio fischio dell'arbitro, si va negli spogliatoi col vantaggio casalingo.

45' ci sarà 1' di recupero.

45' altra conclusione da posizione pressoché impossibile di Saviozzi dalla destra, palla sull'esterno della rete. Ammonito poi Mondino che si attarda nella ripresa del gioco.

44' cerca Brignone con un filtrante rasoterra Bianchi, ottima l'intuizione ma palla troppo lunga.

41' affonda ancora da sinistra la Carcarese dopo l'inversione degli esterni, Mondino col brivido blocca a terra il cross.

39' imprendibile Renda sulla destra, la punta prova un tiro da posizione defilata, Nonnis salva i suoi.

38' azione confusa dentro l'area finalese nata dal piede di Brovida sulla sinistra, V. Brollo anticipa tutti con la palla che però resta lì e alla fine in qualche modo il Finale sbroglia.

36' cross dalla sinistra di Brovida verso il centro dell'area, V. Brollo va a contrasto con Saviozzi che finisce a terra protestando ma per il direttore di gara non c'è nulla.

35' sempre pericoloso Cafarotti quando si accentra, stavolta trova Belvedere che dal fondo cerca il cross, Giribaldi e Bianchi ci mettono una pezza all'ultimo

33' prova a spingere anche la squadra di casa molto compatta nei movimenti, nell'azione insistita nata dalla punizione precedente alla fine ha la meglio la retroguardia della Carcarese.

30' tocco in leggero ritardo di Brovida su Renda, ammonito l'esterno carcarese e punizione sulla trequarti per il Finale.

25' comincia a spuntare un timido sole sul campo di via Brunenghi mentre la Carcarese continua a premere i giallorossi nella propria metà campo.

21' cambio gioco di Cafarotti verso Renda che raccoglie la sfera ma fa rinvenire De Matteis, il contropiede biancorosso affidato poi a Saviozzi che cerca la conclusione un po' velleitaria, palla a lato.

19' cerca la porta dai circa 25 metri Saviozzi su punizione, palla altissima.

14' Vittorio Brollo strattona Brovida davanti alla panchina finalese, punizione e primo cartellino giallo del match.

13' azione manovrata della squadra di casa con Brignone che lavora un buon pallone per De Matteis, libera Gabriele Brollo.

10' cerca la soluzione col lancio lungo direttamente per l'inserimento di Bonifacino, in uscita blocca Mondino.

7' FINALE IN VANTAGGIO! Atterrato dal limite Renda, sul punto di battuta si presenta Chiarlone che riesce a far filtrare il pallone tra la barriera di Giribaldi.

2' punizione dalla sinistra per la squadra di mister Ponte, la palla schizza davanti a Mondino poi si alza la bandierina del primo assistente.

1' squadre schierate su un campo del "Borel" in discrete condizioni nonostante la pioggia delle scorse ore.

PRIMO TEMPO





Queste dunque le scelte per i ventidue che scenderanno in campo:

Finale: Mondino; Arzarello, V. Brollo, Scalia, Pastorino, Chiarlone, Renda, Belvedere, Dagnino, Cafarotti, G. Brollo.

A disposizione: Martinetti; Folco, Piedepalumbo, Aroca, Zeggio, Kacellari, Stagnaro, Nazarenko, Simigliani.

Allenatore: G. Delfino

Carcarese: Giribaldi; Bianchi, Mombelloni, Bonifacino, Manfredi, Nonnis, Brovida, Bertoni, De Matteis, Brignone, Saviozzi.

A disposizione: Delfino; S. Dagnino, Gualberti, Alò, Spozio, Briano, Zizzini, Canaparo, Della Rossa.

Allenatore: A. Ponte

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: Bonavita di Albenga e Chamchi di Savona

Sarebbe quasi stato un peccato per due squadre in uno stato di forma ottimo come Finale e Carcarese doversi fermare proprio ora, a piena rincorsa.

Passato invece lo spauracchio dell'allerta meteo arancione, con la quale il "Borel" sarebbe stato chiuso, cancelli aperti per uno scontro che vale tanto sia in ottica play-off che in quella play-out.

Tre vittorie consecutive dall'avvento in panchina di Giancarlo Delfino hanno concesso ai giallorossi padroni di casa di tornare ad affrontare la settimana fuori dalla "zona gialla" di pericolo della classifica; altrettante quelle dei biancorossi valbormidesi che nell'ultimo mese con mister Alessio Ponte hanno inanellato ben sei risultati utili consecutivi.