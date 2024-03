Calcio. Serie D. Derthona e Pont Donnaz sulla strada playoff di Vado e Albenga, savonesi in trasferta per lanciare la volata finale

Saranno Derthona e Pont Donnaz a testare nuovamente le ambizioni playoff di Vado e Albenga in una domenica nuovamente falcidiata dal maltempo.

Per i rossoblu (in lutto per la morte del segretario Fabrizio Cabria), che stanno vivendo probabilmente il miglior momento a livello di continuità di gioco e risultati, l'obiettivo quinto posto resta più che mai nel mirino, a differenza della squadra di Aiello che, archiviato il discorso salvezza praticamente già a dicembre con Fossati, non ha alcun tipo di pressione potendo disputare con relativa serenità le ultime gare in programma.

Donaggio e compagni troveranno di fronte una squadra in ripresa che, al netto del rinvio di domenica scorsa a Bra, sotto la gestione Turi, subentrato a Daidola, ha raccolto una vittoria a Voghera e un ottimo pari in casa contro l'Alcione capolista, mentre gli ingauni dovranno tentare di espugnare Montjovet, fortino di un Pont Donnaz alla disperata ricerca di punti per sperare ancora nei playout.

Missione ripartenza per la Sanremese, impegnata al "Comunale" contro un Ticino in salute, mentre il Ligorna ospiterà la Fezzanese.

Nel dettaglio tutto il programma della giornata, spalmato dalle 14.30 alle 16.30, quando prenderà il via Chieri-Lavagnese.