Calcio, Speranza. Girgenti rammaricato per non aver portato a casa i 3 punti con la Vadese: “I ragazzi hanno dato tutto, sono orgoglioso della prestazione offerta dai miei”

Nonostante la lista di giocatori infortunati, lo Speranza ha saputo rimboccarsi le maniche, ed è riuscita a pareggiare, contro la Vadese, negli ultimi minuti di partita con la rete di Frumento.

“Abbiamo approcciato bene alla partita, mostrando un bel calcio, ma la Vadese è una squadra davvero forte, organizzata e che ha acquistato dei bei giocatori nel mercato di dicembre”.

Mister Girgenti ha speso parole al miele per i suoi giocatori, uno su tutti l'autore del gol Frumento:

“È un giocatore straordinario, può fare davvero tutti i ruoli, è il nostro jolly per la sua capacità di interpretare al meglio ogni ruolo in cui lo si metta.

Accatino è un altro ragazzo che si mette sempre a disposizione ed è disposto a giocare in qualsiasi ruolo”

Anche chi ha giocato meno, solo un tempo o pochi scampoli di partita, ha reso felice il coach dello Speranza: “Davvero tutti eccezionali, dal primo all'ultimo, si sono meritati il pareggio per come hanno combattuto in campo, per l'atteggiamento esemplare che hanno messo”.

Infine il tecnico si è soffermato sull'obiettivo play-off che adesso appare lontano: “Per noi centrare i play-off sarebbe come vincere il campionato, un vero miracolo sportivo. Altre società sono più attrezzate di noi, hanno speso molto e in queste categorie il budget conta, ma i ragazzi ci credono e quindi ci proveremo”.









Ora arriverà il recupero della partita contro la Città di Savona, dove i rossoverdi si vedono in svantaggio di una rete a zero.