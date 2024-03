Calcio, Il Bragno sfiora il colpo in casa della Sestrese, non bastano le reti di Monni e Tubino

Prima rete stagionale per Marco Tubino

E' stata un' impresa sfiorata quella che per poco il Bragno non è riuscito a disegnare, sul campo di una big come la Sestrese.

La squadra di mister Adami è andata vicinissima a conquistare i tre punti a Voltri, beffata in pieno recupero dalla rete di Giacomo Cavallone.

I valbormidesi hanno avuto il merito di mettere a segno un uno-due micidiale nella parte finale della prima frazione, con Monni e Tubino a infilare la porta di Cannavò.

La svolta negativa per i biancoverdi al 71' con l'arbitro Prastaro a espellere Osman per aver interrotto una chiara occasione da rete.

Immediato i primo gol dei verdestellati con Iannicella, poi, a tempo scaduto, la punizione di Cavallone blinda il risultato sul 2-2 finale.

SESTRESE BOR - BRAGNO 2-2

Marcatori: 34’ Monni, 37’ Tubino, 72’ Iannicella, 92’ Cavallone G.

Sestrese Bor.: Cannavò, Lanza, Palmisano, Camera, Tecchiati (46’ Iannicella), Zanoli (46’ Zanetti), Cavallone G., Bazzurro (46’ Castelli), Pische, Sighieri (46’ Delgado), Chiarabini.

A disposizione: Parise, Ravera, Puppo, Maresca, Ungaro.

Allenatore: Valmati

Bragno: Rizzo M., Turco, Brignone, Negro (65’ Risso), Puglia (49’ Osman), Amud, Tubino, Rizzo S., Jovanov (75’ Gamba), Di Martino, Monni (70’ Bignoli; 88’ Bignoli).

A disposizione: Imbesi, Marini, Bovio, Laudando.

Allenatore: Adami

Arbitro: Luca Prastaro di Genova