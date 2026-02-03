Calcio | Marcolini jr verso la Serie B: il figlio d'arte diventa un giocatore del Padova ma resta in prestito a Trapani

Sembra destinata a proseguire la dinastia dei Marcolini nel calcio dei grandi. Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato è stato il Padova, club attualmente di Serie B, ad aggiudicarsi le prestazioni del giovane centrocampista Diego Marcolini, prelevato dal Trapani con un’operazione impostata sul lungo periodo.

Il classe 2005, figlio di Michele e nipote di Antonio Marcolini, entrambi calciatori in passato e protagonisti di una vera e propria tradizione familiare legata al pallone, ben nota anche nel panorama sportivo locale, ha sottoscritto con la società biancoscudata un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Contestualmente è stato definito il trasferimento in prestito al Trapani, dove Marcolini rimarrà in prestito fino al termine della stagione, proseguendo così il proprio percorso di crescita e di continuità in campo.

Nato a Santeramo in Colle il 19 gennaio 2005, Diego Marcolini è un centrocampista che nel corso della sua formazione ha indossato le maglie di Chievo, Spal, Cagliari e Trapani, maturando esperienze in contesti diversi e progressivamente più competitivi.