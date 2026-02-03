Calcio | Carcarese. Svolta improvvisa, si é dimesso mister Battistel

Carcare. L’ASD Carcarese comunica che l’allenatore Michele Battistel insieme ai suoi collaboratori Federico Bovio e Samuele Di Noto ha presentato le dimissioni, che sono state accettate dalla società nella giornata odierna, dopo un incontro ai vertici.

Ringraziamo il mister e il suo staff per la grande professionalità che hanno sempre dimostrato anche in questa stagione. Battistel è arrivato al Corrent lo scorso anno ed è subito entrato nella storia del club, riuscendo a riportare la Carcarese in Eccellenza dopo numerosi anni. Un meraviglioso traguardo raggiunto da un allenatore determinato e capace e da un uomo dai grandi valori umani. A lui e ai suoi collaboratori auguriamo il meglio per il futuro.

La società è già all’opera per trovare il nuovo tecnico che guiderà la squadra in Eccellenza, sarà annunciato nelle prossime ore.