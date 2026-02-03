Calcio | Dego, Ferraro non demorde dopo il ko con la Virtus Sanremese: "Sul campo colmato il gap, non molliamo"

Esce sconfitto ma di misura e con una prestazione lascia intatta la fiducia del gruppo il Dego dalla sfida interna contro la corazzata Virtus Sanremese.
Così, nonostante il risultato abbia premiato i matuziani, nelle parole del centrocampista Cristian Ferraro emerge chiaro l'orgoglio della squadra di mister Frumento per aver colmato con la prova sul campo il gap con la presunta superiorità tecnica della prima della classe.
Un corroborante per ridarsi slancio, anche se i risultati finora in questo inizio di 2026 non sono stati generosi coi biancoblù, a un campionato finora ampiamente positivo e al di sopra delle aspettative iniziali.