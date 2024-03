Giudice Sportivo, Serie D. I provvedimenti settimanali, Legal entra in diffida

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO

SERIE D GARE DEL 10/ 3/2024





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GOZZANO S.S.D.AR.L. - ALCIONE MILANO SSD A RL Il Giudice Sportivo, Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza in ordine allo svolgimento della gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALASSO ANDREA (ALBA CALCIO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

PERISSINOTTO MATTIA (CITTA DI VARESE S.R.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

D ORAZIO ANDREA (PINEROLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE ANGELIS DURANTE ROBERTO (AVC VOGHERESE 1919)

ZENUNI FEDERICO (CHIERI)

BRUCCINI MIRKO (FEZZANESE)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEGAL LUDOVIC CHARLES (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

STAMPI NICCOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

GUEYE SERIGNE OUSMANE (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

DEL BELLO FRANCESCO (FEZZANESE)

COSTANTINO DENNIS (PINEROLO)

SICILIANO LUCA (RG TICINO SSD S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

DI LERNIA MARCO (CHISOLA CALCIO)