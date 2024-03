Supereroi e uova di cioccolato, sarà una Pasqua solidale per la Pallavolo Carcare

La Pallavolo Carcare, nell’ambito delle sue attività, organizza una raccolta di uova di Pasqua che saranno destinate ai piccoli ricoverati presso le strutture ospedaliere del Gaslini di Genova e dei reparti di pediatria del San Paolo di Savona, di Imperia e del Regina Margherita di Torino. Questa iniziativa è nata in collaborazione con l’associazione I SUPEREROI PER VOI ets, gruppo di volontari che, nelle vesti dei mitici personaggi del mondo fumettistico, portano un sorriso, allietando i piccoli ricoverati con doni e con la loro presenza.

Come Pallavolo Carcare abbiamo aderito a questa iniziativa con la piena convinzione che, oltre ad avere un fine nobile, serve anche come veicolo sociale educativo per i nostri piccoli atleti. Infatti, abbiamo coinvolto – commenta il Presidente Michele LORENZO – i bambini del gruppo S3, cioè i primi stadi della pallavolo, coordinati da Irene PERSICO e Saverio NICCO. La proposta di donare il loro uovo di Pasqua ai bambini ricoverati ha trovato il consenso unanime e, in poco tempo, abbiamo superato le 60 uova, il più delle quali accompagnate da simpatici peluche. È stato bello vedere i nostri giovani atleti entrare in palestra contenti e consapevoli che quel piccolo dono avrebbe contribuito a regalare un sorriso. “Ci ha gratificato molto, è stata la partita meglio giocata del campionato” esternano i coordinatori del gruppo S3. Credo che il messaggio educativo sia stato ben recepito dai bimbi della pallavolo, perché non replicarlo in futuro?

Mi preme evidenziare come i doni siano pervenuti anche dalle varie associazioni di Carcare, il che arricchisce ulteriormente il senso dell’iniziativa.

L’invito da parte della società, rivolto a tutti, è ad essere presenti presso il palazzetto dello sport di Carcare il giorno 27 marzo dalle ore 17, dove, in occasione del torneo di Pasqua dei bambini, i SUPEREROI saranno presenti per un momento di festa con chi si spende per aiutare gli altri.

Anche il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, esprime il proprio apprezzamento par questa iniziativa e per la presenza a Carcare dei SUPEREROI PER VOI. Il volontariato – commenta MIRRI – è un patrimonio a diposizione del territorio ed in più occasioni si è potuto apprezzare la preziosità dei loro interventi. Questa volta la Pallavolo Carcare si è attivata in un’iniziativa benefica, che unisce lo sport al sociale, alla quale mi fa piacere il coinvolgimento di altre associazioni, ciò significa che tra di loro, indipendentemente dai propri compiti, c’è sinergia e di questo noi amministratori locali dobbiamo tenerne conto. Le associazioni sono uno scrigno prezioso e noi siamo stimolati dalla loro attività e non possiamo certo essere distaccati dai loro progetti - conclude il Sindaco.