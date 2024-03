Calcio, Savona Fbc. Le stoccate corrono via social

Postare frasi o contenuti senza citare i diretti interessati con l'obiettivo di lasciar intendere un proprio giudizio, senza però esporsi direttamente, è diventata ormai prassi sui social network.

Tra le beghe di paese e il vicino che tiene la televisione troppo accesa, una diatriba a colpi di post sta coinvolgendo anche Simone Marinelli e il Città di Savona.

Il motivo è palese: il marchio del Savona Fbc.

Lo scorso 29 febbraio il presidente Enrico Santucci, insieme a una folta rappresentanza societaria, si era infatti recato a Roma per acquisire, terminata una lunga trattativa, il marchio del club, per completare l'opera di rinascita dopo la fondazione del Città di Savona.

Sul fronte della parte venditrice La Vela Srl, la società romana che opera nel campo delle costruzioni capitanata dall'ex presidente Massimo Cittadino.

L'attuale numero uno biancoblu, Santucci, ha ribadito nelle interviste post acquisizione come i propri partner legali abbiano monitorato la fattibilità e il buon esito dell'operazione, dando il via libera per l'acquisto di logo e marchio.

Da qualche giorno, però Simone Marinelli, anch'egli ex massimo dirigente del Savona, sta lanciando frecciate sull'iniziativa dell'attuale dirigenza. Ieri sera la stilettata è emersa palese su Instagram, con l'invito a un proprio follower ad andare a visionare l'archivio dell'Ufficio Brevetti e Marchi per comprendere la cronostoria del marchio Savona Fbc.

L'ultima operazione formalmente registrata è l'aggiudicazione giudiziaria del marchio allo stesso Marinelli, dopo l'asta vinta nello studio del curatore fallimentare, Alberto Marchese, il 25 giugno 2021.

L'operazione, si legge nel portale, è stata trascritta il 7 ottobre 2021, con il via libera da parte dell'Ufficio Marchi (ramificazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) arrivato cinque mesi più tardi, l'8 marzo 2022.

Il Città di Savona non ha preso al momento posizione, per non dar vita a polemiche, ma la società sembra non avere preoccupazioni di sorta sulla liceità dell'operazione, forte del parere del proprio pool legale (da qui la pioggia di "ovetti" biancoblu con la scritta Savona Fbc pubblicata ieri sui social del club). Il passaggio del marchio da Marinelli alla Vela Srl (annunciato il 12 agosto 2022) sarebbe stato trascritto poco tempo prima della vendita al Città di Savona, motivo per cui, dati i tempi tecnici visti in precedenza, non sarebbe ancora visibile il passaggio sul portale dell'Ufficio Marchi.

D'altra parte Marinelli sembra monitorare la situazione, in più si mormora di un suo possibile ritorno nel calcio, complice la foto postata a Genova insieme a Mario Abbatuccolo.