Calcio. Ufficiale, rinviata la finale di Coppa Italia di Promozione

Già da ieri sembrava che potessero arrivare novità a stretto giro di posta sul posticipo della finale di Coppa Italia Promozione tra la S.F. Loano e il Bogliasco.

Poco fa il Comitato Regionale Ligure ne ha dato conferma:

Si comunica che la gara di finale, contrariamente a quanto precedentemente comunicato, stante la concomitanza con lo svolgimento del Torneo delle Regioni e la convocazione nella Rappresentativa Regionale Under 19 di calciatori tesserati per entrambe le Società, verrà disputata in gara unica e campo neutro in data da destinarsi.