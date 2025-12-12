Calciomercato. Cartiere lascia il Savona, è un nuovo giocatore della Genova Calcio

La nota biancorossa:
"L’𝗔𝗦𝗗 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore 𝗥𝗜𝗖𝗖𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘𝗥𝗘.
Centrocampista, classe 2007 cresciuto calcisticamente nel Vado, nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Savona. Le prestazioni con gli "striscioni" gli hanno permesso di diventare uno dei punti forti della rappresentativa regionale Under 19.
La società Genova Calcio ringrazia il Savona, e il suo Direttore Sportivo Alessio Barone, per la buona riuscita dell'operazione.
Benvenuto Riccardo!"