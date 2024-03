Profumo di Giro ad Andora con la Milano - Sanremo. Le palme si colorano di rosa

Le palme della passeggiata a mare di Andora vestite di rosa in occasione del passaggio della corsa ciclistica Milano-Sanremo. L’iniziativa promossa dall’assessorato alle Manifestazioni guidato dal Vice Sindaco Paolo Rossi, ha come obiettivo ricordare agli appassionati e potenziali turisti che il 7 maggio Andora accoglierà un arrivo di tappa del Giro d’Italia. Drappi rosa anche sulla facciata dell’antico edificio di Palazzo Tagliaferro che si affaccia sulla via Aurelia.