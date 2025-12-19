 / Ciclismo

Ciclismo | 19 dicembre 2025, 11:40

Ciclismo, addio a Michele Dancelli: nel '70 vinse la Milano-Sanremo con una fuga solitaria da Loano

Aveva 83 anni. Tra i suoi successi anche due edizioni del Trofeo Laigueglia

foto Wikipedia

foto Wikipedia

Il mondo del ciclismo piange Michele Dancelli, scomparso all’età di 83 anni. Nato nel 1942 a Castenedolo (Brescia), Dancelli è stato uno dei grandi passisti-velocisti del ciclismo italiano.

Numerose le vittorie conquistate in carriera, tra cui due titoli italiani, 11 tappe al Giro d’Italia, una Milano-Sanremo, una Freccia Vallone e due edizioni del Trofeo Laigueglia, oltre ai due bronzi ai Campionati del Mondo di Imola 1968 e Zolder 1969.

Indimenticabile soprattutto la Milano-Sanremo del 1970, rimasta nella memoria degli appassionati savonesi: a Loano, a 70 chilometri dal traguardo, Dancelli sferrò un’azione solitaria dopo un traguardo volante, arrivando da solo in via Roma e firmando una delle imprese più celebri della storia della Classicissima.

Roberto Vassallo

