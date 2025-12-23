Albisola, si affaccia una nuova squadra di ciclismo: ecco l'Asd Alba Docilia Cycling Team

"Siamo un gruppo di appassionati che ama vivere il ciclismo senza prendersi troppo sul serio, ma con la voglia costante di migliorare, divertirsi, condividere chilometri in buona compagnia e visitare posti nuovi".

Si è presentata così l'A.S.D. Alba Docilia Cycling Team, la nuova società ciclistica di Albisola Superiore che ha deciso di imprimere nel proprio nome proprio la storica denominazione del Comune.

La squadra nata a fine novembre, ha scelto i colori gialloneri e sta già avendo dopo poche settimane ottimi riscontri sugli iscritti.

Il cellese Marco Rebagliati, nel recente passato campione di pattinaggio velocità e di mtb, è il presidente, coadiuvato dal vice Andrea Pompei e dai consiglieri Filippo Malaguti, Roberto Parodi e Mattia Sirello.

La società fa riferimento, come luogo di ritrovo a Cicli Zanini di via San Giorgio, punto di ritrovo il sabato e domenica per le uscite di gruppo.

"Vuoi pedalare in una squadra dove si ride, si cresce e ci si dà dentro davvero? Allora l Alba Docilia Cycling Team è il posto giusto per te - hanno scritto sulla loro pagina Facebook - Che tu sia un ciclista esperto o un principiante curioso, qui troverai sempre qualcuno pronto a darti una mano, una scia o suggerirti un percorso adatto a te e i tuoi allenamenti. Cosa ti aspetta con noi? Spirito di squadra e motivazione reciproca; Un ambiente accogliente, dove ogni nuovo arrivato diventa subito uno di famiglia; Obiettivi comuni… ma zero pressioni; Eventi, trasferte e tanto divertimento dentro e fuori dalla bici; Un punto di ritrovo dove poterti rilassare e condividere storie della nostra passione comune".

La squadra che accoglie diverse specialità, da ciclismo su strada alla mountain bike passando per le gravel e le e-bike, ha come obiettivo anche l'organizzazione di eventi per promuovere il territorio albisolese e dei comuni limitrofi.