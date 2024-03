Calcio. Rissa al Corrent, il Celle Varazze annuncia provvedimenti: "La Carcarese prenda però le distanze da alcuni dei propri sostenitori"

E' arrivata quasi immediata la replica del Celle Varazze nei confronti del comunicato pubblicato in serata da parte della Carcarese, in merito agli episodi di violenza avvenuti oggi pomeriggio al "Candido Corrent".

La società biancoblu ha condannato i gesti di alcuni dei propri sostenitori, invitando però il sodalizio valbormidese a fare altrettanto nei confronti di parte della propria tifoseria".

“In merito al comunicato rilasciato dalla ASD Carcarese, il Celle Varazze FBC prende le distanze dal comportamento tenuto da alcuni propri sostenitori, certi comportamenti non fanno parte in nessun modo della filosofia e degli ideali educativi della società e verranno presi seri provvedimenti in tal senso. La società è rammaricata perché fino ad ora non era mai accaduto nulla di simile.