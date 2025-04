Andora. Con la primavera torna il grande appuntamento con il Wind Festival

Il WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, si prepara al via e da venerdì 11 a domenica 13 aprile torna a Andora per la terza volta. La quattordicesima edizione, organizzata da Valter Scotto insieme al figlio Conan Scotto di TF7 ActionSport ASD, prenderà vita al Parco delle Farfalle dove l’Area Expo ospiterà stand aperti fino alle 22.00, Street Food e intrattenimento musicale. Sul lungomare in programma veleggiate, competizioni, lezioni di avvicinamento per principianti, prove gratuite di attrezzature, class condotte da sportivi professionisti e un’Area Fitness dedicata interamente al benessere.

“Abbiamo accettato la sfida di molti espositori di anticipare la manifestazione a primavera per poter presentare in anteprima le novità della stagione ma anche così in pochi mesi abbiamo organizzato un evento coi fiocchi. Andora è il posto ideale per organizzare il WindFestival, l’Amministrazione Comunale si è confermata disponibile ed è, come gli scorsi anni, il nostro grande alleato.” commenta Valter Scotto, incalzato dal figlio Conan che lavora nell’organizzazione di eventi per FIFA, ATP FINALS e Moto GP, che aggiunge: “… essere per la prima volta al fianco di mio papà nell’organizzazione è emozionante. Siamo tutti una bella squadra e ci intendiamo al volo”.

Il WindFestival 2025 sarà diviso in tre aree tematiche pronte a offrire numerose attività sportive rivolte non solo agli atleti ma anche alle famiglie e ai bambini. L’area Water e Wind riunisce gli sport di mare e di vento e offre la possibilità di avvicinarsi alle attività velistiche con mini lezioni gratuite di surf, wingfoil, kitesurf e SUP. Fiore all’occhiello la prima tappa del Campionato Italiano AICW Windsurf dove sono attesi windsurfisti di primo piano come Matteo Iachino, due volte campione del mondo di Slalom Foil e una per lo Speed Foil PWA, Blanca Alabau campionessa del mondo PWA Slalom e lo svizzero Balz Müller, virtuoso del freestyle foil acrobatico. Non mancherà la WindFestival Open Regatta, grande veleggiata non competitiva Open Long Distance di quattro km in stile “DEFI” nelle categorie Windsurf Slalom e Slalom foil, Kitesurf, Kitesurf foil, Wing foil e Windsurf Old aperta a ogni livello di pratica e a tutte le attrezzature. Le due edizioni precedenti hanno visto oltre 80 iscritti e premi in attrezzature e prodotti tecnici messi in palio dagli espositori del Windfestival per un valore di oltre 5.000 euro che anche quest’anno verranno sorteggiati tra tutti i partecipanti - indipendentemente dalla classifica di arrivo - dando la possibilità di vittoria anche ai neofiti che vorranno cimentarsi al fianco di campioni del panorama mondiale.

Come sempre il WindFestival darà ampio spazio alle discipline adaptive all’interno dell’area Paralympic con il Windsurfing Adaptive Challenge, un progetto aperto a ogni tipo di disabilità che promuove i valori dell’inclusione e del rispetto attraverso lo sport, linguaggio universale capace di unire l’intera umanità. Questa terza edizione del Campionato Nazionale di Parawindsurfing vedrà gareggiare la sestrese Roberta Galizia, atleta paralimpica di parasurf e tennis tavolo.

L’Outdoor Area è dedicata invece ai fan degli sport di terra che potranno cimentarsi in escursioni di trekking aperte a tutti e completamente gratuite mentre per gli amanti delle due ruote saranno in programma tour per scoprire le bellezze dell’entroterra andorese, di cui uno di circa 40 km dedicato ai più esperti e due più brevi. Sotto la tensostruttura del Parco delle Farfalle si svolgeranno a rotazione lezioni ed esibizioni di skate, longboard, pattinaggio, arti marziali, basket e pole dance. La pista di pattinaggio della Tensostruttura ospiterà invece lezioni di fitness con presenter di fama nazionale come Davide Tumiotto e il suo corso di trampolini SpaceJump, ginnastica dolce, step, corpo libero, TRX, ginnastica ritmica, fitball, circuiti training, fitwalking, giocodanza, pilates, fitdance con Maura Pezzo e Mara Pedrazzi. Ma non è tutto: per chi cerca nuove esperienze ci sarà una marcia acquatica in notturna con la suggestiva illuminazione del Night Surf Spot di Andora e poi ancora yoga all’alba e al tramonto o aquagym con l’insegnante Sabrina Barra.

Evento nell’Evento il Windfestival by Night, con due appuntamenti che animeranno il parco fino a tarda notte. Venerdì sera il Bikini Contest, la manifestazione che celebra la bellezza femminile intitolando le dame con 5 fasce premio e i cavalieri con un titolo che eleggerà il fisico più scolpito dell’estate, seguita da una serata danzante anni 80/90 con l’intrattenimento di Maurilio di Radio Onda Ligure 101, e il sabato sera con il Live Show del Tributo a Vasco Rossi di Kikko Sauda e La Combriccola del Blasco. Nelle serate di venerdì e sabato a partire dalle ore 18.00 e durante i pranzi di sabato e domenica tornerà la Street Food Arena con una selezione di dieci Truck gastronomici per assaggiare piatti tipici della nostra penisola e d’oltreoceano negli stand dell’Area Expo che quest’anno rimarranno aperti fino alle 22.00.

L’edizione 2025 del WindFestival è coorganizzata insieme al Comune di Andora e patrocinata dalla Regione Liguria, dal Coni Comitato Regionale Liguria, dal Comitato Italiano Paralimpico, da CSEN e AICWindsurfing. Si ringraziano la Guardia Costiera e tutti gli operatori commerciali che stanno supportando la manifestazione.