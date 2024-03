Calcio, Albenga. La società annuncia le prime novità per la stagione 2024/2025: sono Alessandro Gagliolo e Giorgio Martegani

E' uscito in mattinata un nuovo comunicato dell'Albenga con novità importanti sulla strutturazione dell'organigramma tecnico della prossima stagione.

Il responsabile tecnico del Settore Giovanile sarà Alessandro Gagliolo, mentre il lato organizzativo e logistico è stato affidato a Giorgio Martegani.

Ecco la nota:

In previsione di un nuovo asset organizzativo per la prossima stagione, la Società US Albenga comunica di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico del settore giovanile al sig. Alessandro Gagliolo e quello di responsabile organizzativo-logistico al sig. Giorgio Martegani.

Il Presidente Cosenza ringrazia il Mister Massimiliano Marzano per l'eccellente lavoro svolto e augura buon lavoro ai nuovi incaricati.