Calcio, Tornei Estivi. C'è la data di "Campioni di una notte", tutti al Riva sabato 22 giugno

L'estate calcistica é pronta ad arricchirsi nuovamente con un ormai grande classico del comprensorio ingauno: "Campioni di una notte" , il torneo di calcio a 5 giunto alla sua quarta edizione torna in scena sotto le Torri SABATO 22 GIUGNO .

Il torneo prenderà via al tramonto per vedere le partite cruciali alle prime luci dell'alba.

Per i giocatori e per il pubblico non mancherà musica e intrattenimento, oltre alla zona cucina e bar aperta tutta la notte.