Volley maschile. Albisola Pallavolo, quante emozioni! Vittoria al tie-break sul Finale

Vittoria pesante anche se arrivata al tie-break per l'Albisola Pallavolo targata Serie C maschile. I ragazzi di coach Costigliolo si sono imposti per 3 set a 2 contro il Finale Volley, in un match ricco di colpi di scena.

Un match ricco di emozioni: decide il tie-break

Il Finale inizia bene e porta a casa il primo set con l'equilibrato punteggio di 25-22. Nel secondo set sono bravi i ceramisti a ribaltare la situazione vincendolo per 16-25. I padroni di casa si riportano avanti nel terzo set (25-19), la l'Albisola non molla e pareggia i conti nel quarto set (14-25). Decide il tie-break, dove i biancoazzurri ottengono due punti pesanti nel definitivo 13-15.

Prossimo avversario il Colombo Volley Genova

All'orizzonte c'è ora l’ultima sfida prima della sosta pasquale vedrà Turco e compagni impegnati al Palabesio contro Colombo Volley Genova.