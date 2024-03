Giudice Sportivo, Prima Categoria: i diffidati e gli squalificati nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 3/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 BORGORATTI

Per l'intera durata della gara la propria tifoseria rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

RIGHETTI LUCA (BORGORATTI)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

MARRALE GIANLUCA (BORGORATTI)

Al 32' st, dopo essere stato ammonito, entrava sul tdg e correndo verso il ddg con atteggiamenti aggressivi, arrivava con veemenza faccia a faccia per protestare. Una volta uscito dal tdg, nonostante il provvedimento di espulsione, ha continuato a impartire le indicazioni alla squadra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OGGIANO ALESSANDRO (RIESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARRALE GIANLUCA (BORGORATTI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PORCILE LORENZO FRANCO (BORGORATTI)

Al 38'st, rivolgeva al ddg alcune espressioni ingiuriose ed irriguardose.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

Al 46' pt, all'atto di ricevere la seconda ammonizione, rivolgeva al ddg espressioni irriguardose (sanzione attenuata per il tenore delle espressioni)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

COPELLO MANUEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARELLA NICOLO (BORGORATTI)

MUSIARI NICOLO (CORNIGLIANESE 1919)

CARTA SIMONE (OLIMPIC 1971)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

ESPOSITO CLAUDIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)

VENTRIGLIA MICHELE (RIESE)

FERRANTE FLORIANO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

FRUMENTO MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

FALCONE TOMMASO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

AMMONIZIONE (III INFR)

ALBANESE MAICOL (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

BATOCCHIONI EMANUELE (ATLETICO QUARTO)

DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)

SAVAIA MATTEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

BALDASSARRE MARCO (BORGORATTI)

TORRE ALESSANDRO L. (BORGORATTI)

CASTELLUCCHIO SAVERIO (COGORNESE)

POZZATI LUCA (CORNIGLIANESE 1919)

RAIOLA DAVIDE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

PECAJ LEDION (RIESE)

PESCIO MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTALDO THOMAS (APPARIZIONE FC)

ARRO DENNIS GIUSEPPE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BERRUTI GABRIEL (SPERANZA 1912 F.C.)

BUZALI ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)

FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

BAVESTRELLO MATTEO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CITTA DI SAVONA

Per la condotta di un propri tesserato che sferrando un calcio alla porta del ddg ne provocava la rottura. Euro 50,00

ONEGLIA CALCIO per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato al ddg

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2024

FEROLETO ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)

Al 8' pt protestava e rivolgeva al ddg espressioni irriguardose e ingiuriose, che reiterava al termine della gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 5/2024

SUFALI ETHEM (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

Alla notifica del provvedimento di ammonizione teneva verso il ddg una condotta ingiuriosa; quindi, dopo essere stato espulso diversi minuti prima, rientrava sul tdg per protestare con la panchina avversaria.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 4/2024

CASTIGLIONE GIUSEPPE (BORGIO VEREZZI)

BACCHETTA VITTORIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

DONDERO FABRIZIO (CALVARESE 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

SUFALI ETHEM (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CAPELLO MARCO (BORGIO VEREZZI)

CALZOLARI EMANUELE (LETIMBRO 1945)

BORDO MARIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER GARE

PEDRETTI IVANO (MAROLACQUASANTA)

Al 31' st, teneva una condotta aggressiva nei confronti di un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

NUCERA GIOVANNI (F.C.LAVAGNA 2.0)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIACOSA STEFANO (MILLESIMO CALCIO)

CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)

NOBILE MIRCO DANILO (PANCHINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

Al 4' del st, dopo essere stato espulso per proteste, teneva una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del ddg e gli rivolgeva un'espressione minacciosa.

TOURAY MODOU (PLODIO 1997)

Al 46 1t, colpisce volontariamente con un pugno un giocatore avversario provando un gonfiore sulla fronte

MURATORE ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

Al 46 pt, a gioco fermo, colpiva il ginocchio di un avversario con la gamba. Dopo il provvedimento di espulsione, protestava ed insultava alcuni giocatori avversari tentando di addivenire in contatto con uno di essi ma veniva fermato dai compagni.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BOEMI FRANCESCO (PLODIO 1997)

Al 46 pt, a gioco fermo, colpiva con una spallata un giocatore avversario e ne spingeva altri due, senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

Al 31' st, teneva una condotta aggressiva nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

LANZAROTTI ANDREA (LETIMBRO 1945)

Al 36' st, rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa (sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

MEI ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTIGLIONE DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

RIOLFO SAMUELE (CENGIO)

VACCA CHRISTIAN (CORNIGLIANO CALCIO)

MARCON MATTEO (LIDO SQUARE F.B.C.)

ZUNINO DAVIDE (MASONE)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

SCAPIN EMANUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

URUCI RIGERS (ALTARESE)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

LAGHEZZA RICCARDO (CASTELNOVESE)

RIZZO ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

MORABITO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

CAVALLINO ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

DI MATTIA ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

RAFFO NICOLA (PANCHINA)

BELLOMIA FRANCESCO (PLODIO 1997)

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CANNELLA SALVATORE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

EDDIBA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SIDIBE OUSMANE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COZZI ROBERTO (ALBISSOLE 1909)

MUNI ALESSANDRO (ALTARESE)

MELEGAZZI FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)

PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CARPARELLI MARCO (BORGIO VEREZZI)

QUARANTA MATTIA (BRUGNATO 1955)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)

CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

AVENI RICCARDO (CORNIGLIANO CALCIO)

LAGOMARSINO STEFANO (F.C.LAVAGNA 2.0)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

MUTO ANDREA (MASONE)

METALLA ELVIS (MILLESIMO CALCIO)

BISIO ANDREA (MULTEDO LEVANTE 1930)

MARTINO DANIELE (PANCHINA)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

GARRONE FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

VERCELLI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

ROSSI GIANLUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MANCA FLAVIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PASQUINO SIMONE (ALBISSOLE 1909)

MAGLIANO ANDREA (ALTARESE)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

BEANI LORENZO (CITTA DI SAVONA)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

MACCIO ENRICO (MASONE)

PARODI MATTEO (MASONE)

DI LEO ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

MOSCATELLI MICHELE (SANTERENZINA)

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

TABACCO PIETRO (ALTARESE)

FERDANI FABIO (ARCOLA GARIBALDINA)

BLEVE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

BOMBELLI MATTEO (CASARZA LIGURE)

ZHOLLANJI AJKED (CASARZA LIGURE)

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

CHERKEZ MYKOLA (CITTA DI SAVONA)

PONDACO STEFANO (CITTA DI SAVONA)

MANCUSO SAMUELE (COLLI ORTONOVO)

CARUSO EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

SEJDIRAJ SEJDI (F.C.LAVAGNA 2.0)

CUCUZZA GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)

POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (IRON FOX AMEGLIESE)

SANVITO EDOARDO (MARASSI 1965)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)

ZOLEZI GIUSEPPE (OLD BOYS RENSEN)

TOURAY MODOU (PLODIO 1997)

PASSALACQUA PAOLO L (POLIS. PIEVE LIGURE)

IMERAJ ADOLF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

COCURULLO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BARATTA GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

DALHOUMI BASSEM (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (II INFR)

MINUTO FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

GONZALEZ FERNANDEZ SIMON P. (ALTARESE)

RIILLO STEFANO (ARCOLA GARIBALDINA)

ABATE DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)

BELATTI FABIO (CEPARANA CALCIO)

PUCCI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

DELLAROVERE FEDERICO (CORNIGLIANO CALCIO)

GAMBARELLI GIANLUCA (CORNIGLIANO CALCIO)

ROI FEDERICO (F.C.LAVAGNA 2.0)

ARDISSONE FEDERICO (GOLFO DIANESE 1923)

LUISI NELSON GUIDO (IRON FOX AMEGLIESE)

DIANTI FABIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

BOSCHI MATTEO (MARASSI 1965)

BRENELLI TOMMASO (OLD BOYS RENSEN)

BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)

STEFANINI ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

VINCI SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

COTORNIO EMANUELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

FATTORI ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

NEGRO NICOLO (ALBISSOLE 1909)

SIMEONE PIERGIORGIO (CASARZA LIGURE)

MARTELLI FILIPPO (CASTELNOVESE)

SCARFO ALESSIO (CORNIGLIANO CALCIO)

MIRABELLI ALESSIO (MARASSI 1965)

GUARCO SIMONE (MILLESIMO CALCIO)

LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

CIAPPELLANO CRISTOPHER (PLODIO 1997)

FRUMENTO SAMUEL (PLODIO 1997)

LUSSI LUCA (PLODIO 1997)

ROSSANO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

CAPOZUCCA DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)