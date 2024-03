Giudice Sportivo, Promozione: Tutti i provvedimenti dei gironi A e B prima della sosta

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 17/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 5/2024

GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)

Al 20º, a seguito di un richiamo, rivolgeva al ddg un'espressione blasfema e teneva una condotta irriguardosa.

AMMONIZIONE (I INFR)

MOGNOL ALESSANDRO (CAMPOROSSO)

MONTALDO MAURO MIRCO (LITTLE CLUB JAMES)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

Al 38º pt, a gioco in svolgimento ma disinteressandosi del pallone, colpiva con un pugno un avversario senza provocare conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINEZ RAUL (LEVANTO CALCIO)

TOSCANO ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DE CILLIS FABRIZIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CASU ANDREA (LEGINO 1910)

LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)

BROSO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

SCALIA LORENZO (FINALE)

MACAGNO MANUELE (LEGINO 1910)

PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

TOSCANO ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PATINI ALESSIO (SAN CIPRIANO)

CIMIERI ANURA (SAN DESIDERIO)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

CAMERA LORENZO (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (XII INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FAVARA DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

ROSSINI MARCO (PRA F.C.)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FALL MAMADOU (CAMPESE F.B.C.)

URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

BAZZURRO RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

LERTOLA SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

FAVAZZA FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

FERRETTI INCERTI EDOARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ROLLANDI ALESSIO (LEVANTO CALCIO)

BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

VIANSON YVES (SAMPIERDARENESE)

SORLINO GIACOMO (SAN DESIDERIO)

ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

TOFANICA MARIUS (CAMPOROSSO)

GALLORO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

BINAJ AMARILDO (CAPERANESE 2015)

LINALE DAVIDE (CAPERANESE 2015)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

ORLANDO STEFANO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

COZZOLINO MATTEO (MAGRA AZZURRI)

CHIESA LUCA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CHINCHIO MARCO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)

BARSANTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ROSSI PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

COLOMBI JACOPO (SAN DESIDERIO)

FELICI GIORGIO (VENTIMIGLIACALCIO)