Calcio, Rossiglionese. Nervi amareggiato dopo la sconfitta contro la Vadese: “Contro gli azzurrogranata non avremmo dovuto commettere errori”

Mister Nervi ha analizzato così la partita, dopo la sconfitta per 3-0 contro la Vadese: “Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, non abbiamo concesso molto, ma è evidente l'errore che abbiamo commesso, di posizionamento, nel gol preso”.

I bianconeri, complice il rigore subìto in avvio di ripresa, non hanno saputo rialzarsi nel secondo tempo: “Ci ha tagliato un po' le gambe il penalty, si è chiusa la partita di fatto, non siamo stati in grado di metterli in difficoltà ”.

Gli elogi agli avversari

“La Vadese è una squadra in super forma, stanno facendo un sacco di punti e vittorie, in più difendono in maniera eccezionale, non avremmo dovuto sbagliare veramente niente per uscire dal Chittolina con dei punti”.

I genovesi rimangono al terz'ultimo posto in classifica e in zona play-out: “Dobbiamo cercare di salvarci vincendo gli scontri diretti o quantomeno agguantare i play-out nella miglior posizione possibile”