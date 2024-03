Calcio, Torneo delle Regioni. Pietra, Ceriale, Andora e Alassio sono pronte: tutte le partite della fase eliminatoria nella nostra provincia

Gli ultimi preparativi negli impianti savonesi sono ormai in corso di completamento in vista dell'ormai imminente avvio del Torneo delle Regioni.

Tutte le Rappresentative regionali hanno raggiunto la Liguria, per iniziare a saggiare i terreni di gioco che le vedranno protagoniste nella fase a gironi.

Un bello sforzo organizzativo, abbracciato con soddisfazione anche dalle varie amministrazioni comunali, sia per l'importante valore sportivo della manifestazione che per l'opportunità di destagionalizzazione turistica.

Tante famiglie e appassionati sono infatti sbarcati a ponente, a conferma della bontà della scelta di non concentrare (come sembrava in prima battuta) l'intero programma delle partite esclusivamente nel genovesato.