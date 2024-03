Torneo delle Regioni E-Sport. Liguria eliminata dalla Campania, fallito un rigore all'86'

Il primo round del Torneo delle Regioni eSport della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti ha consegnato le squadre che si affronteranno domani, sabato 23 marzo, per i quarti di finale. Nel Centro Esplace, circondato dalle luci del Porto Antico di Genova è andata in scena la fase a gironi con le 12 Rappresentative in gara. Prima dello start il presidente della commissione LND Esport Santino Lo Presti e quello del centro Esplace Mauro Traxino, hanno fatto gli auguri ai giocatori presenti, e a quelli collegati in remoto, in diretta sul canale Twitch della LND eSport. A dare anche il personale in bocca al lupo al rappresentante della Calabria, il vice presidente della LND (area sud) e presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi che ha raggiunto l’arena dei Magazzini del Cotone del porto genovese. In virtù dei risultati maturati accedono ai quarti di finale Lazio, Abruzzo, Calabria, Toscana, Piemonte Valle d’Aosta, Campania e Sicilia.

I risultati di venerdì 22 marzo 2024

Lazio-Marche 3-0: 31’ e 75’ Carosi, 87’ De Sisti.

Sicilia-Campania 2-3: 35’ Bigno (S), 40’ Bigno (S), 78’ M. Esposito (C), 88’ rig. Liberato (C), Autogol 90+2 (C).

Calabria-Toscana 3-0: 45’ Verso, 62’ Cannito, 83’ Peppescalise.

Sardegna – Piemonte Valle d’Aosta 0-4: 5’ Bajrich, 28’ Zumbo, 34’ Pirrone, 57’ Zumbo.

Marche-Abruzzo 0-4: 17’ Maconisi, 43’ Massa Jr, 53’ Massa Jr rig. 77’ Hani rig.

Campania – Liguria 1-0: 53’ Esposito. All’86 Iandolo, della Liguria, fallisce un calcio di rigore.

Toscana-Emilia Romagna 2-0: 3’ Manniello, 26’ Confalone

Umbria-Piemonte VdA 0-10: 18’ Pirrone, 20’ Ravioli, 21’ Pirrone, 24’ Pirrone, 32’ Zumbo, 56’ Palumbo, 59’ Zumbo, 82’ Pirrone, 85’ Massraa, 90’ Bajric

Abruzzo-Lazio 0-1: 42’ Pazienza

Emila Romagna – Calabria 1-1: 16’ Cannito (C), 56’ Mezzacapo (ER)

Liguria-Sicilia 1-5: 8’ Gazza (S), 15’ Bignami (S), 58’ Vaccara (S), 62’ Gazza (S), 65’ Sorbo , 68’ Bignami

Umbria- Sardegna 0-11: 8’ Lenzi, 13’ Lenzi, 21’ Lenzi, 30’ Lenzi, 57’ Gigante, 79’ Bennato, 82’ Alfano, 84’ Lenzi, 87’ Lenzi, 92’ Bennato.

IL PROGRAMMA DI SABATO 23 MARZO 2024

Quarti di finale (tutti in diretta) [Andata e ritorno più eventuale spareggio]

19:30 | Lazio eSport vs Sardegna eSport

20:30 | Calabria eSport vs Sicilia eSport

21:30 | Piemonte VdA eSport vs Abruzzo eSport

22:30 | Campania eSport vs Toscana eSport