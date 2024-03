L'ultimo passo e poi sarà Promozione.

Per mister Sarpero è già tempo di ringraziamenti dopo la vittoria di Masone. Ironici per gli avversari e il direttore di gara, sinceri per il proprio gruppo di giocatori e la società ceramista.

Nel finale la stoccata a mister Bazzigalupi, dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della sfida con la Letimbro.