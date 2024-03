Calcio, Prima Categoria A. L'ultima prima di Pasqua per San Filippo e Cengio, la webcronaca dal Riva (LIVE)

SAN FILIPPO NERI YEPP ALBENGA - CENGIO 2-2 (26' Miserentino rig, 53' Biraghi. - 7' Ormenisan, 20' Bianco)

12' tre cambi S. Filippo. Entrano Modafferi, Muca e Delmonte, lasciano il campo Actis, Talladira e Sportelli. Nel Cengio c'è Paolo Venturino, esce Gallesio.

8' BIRAGHI! LA SAN FILIPPO NERI LA RIPRENDE! SI APRE AL MEGLIO LA RIPRESA PER GLI INGAUNI!

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

48' squadre negli spogliatoi, avanti 2-1 li Cengio

45' Macaluso a terra in area, il contatto si è sentito a orecchio, Semeria non lo giudica da penalty

41' punizione a giro di Stefan, Rizzo non si fida e respinge in angolo

35' giallo anche per Djomi

32' ammonito Gallesio

26' LA RIAPRE LA SAN FILIPPO DAGLI UNDICI METRI CON MISERENDINO! IL RIGORE S'TATO FISCHIATO DA SEMERIA PER L'INTERVENTO IN USCITA FUORI TEMPO DI PELLE SU MACALUSO

21' cambio per il Cengio, Giorgetti lascia il posto a Djomi, uscita precauzionale per il numero due

20' GRANDISSIMA AZIONE IN RIPARTENZA DEL CENGIO! BIANCO LA CONCLUDE AL MEGLIO CON UN DESTRO A GIRO A FIL DI PALO, AVVIO PERFETTO PER LA SQUADRA DI MOLINARO

17' Stefan vede con la coda dell'occhio Rizzo fuori dai pali, tentativo debole di misura, ma comunque apprezzabile

15' nuova uscita del portiere granata, Miserendino non trova il lob a porta vuota

11' provano a reagire gli ingauni, Pelle blocca sicuro il cross di Talladira. Pochi secondi prima il gioco era stato interrotto per una carica sul portiere

7' CENGIO IN VANTAGGIO! ORMENISAN! IL NUMERO NOVE GRANATA NON SI FA PREGARE, CONTROLLA IL PALLONE E DI DESTRO INFILA RIZZO, GRAN SENSO DELLA PORTA PER IL GIOCATORE VALBORMIDESE! TROPPO PIGRA PERO' LA DIFESA DI CASA

5' gioco subito interrotto per qualche minuto dopo un contatto tra le teste di due giocatori avversari. Cure per entrambi e il gioco riprende

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAN FILIPPO NERI YEPP ALBENGA: Rizzo, Giglio, Girimondi, Mascardi, Benini, Biraghi, Actis, Talladira, Macaluso, Sportelli, Miserendino.

A disposizione: Anfosso, Fousfos, Sorrentino, Cinquini, Bazzarini, Tornago, Modafferi, Muca, Delmonte.

Allenatore: Torregrossa - Rotiroti

CENGIO: Pelle, Giorgetti, Gallesio, Stefan, Eboli, Guastavino, Di Nardo, Olivieri, Ormenisan, Spinardi, Bianco.

A disposizione: Fois, Bastoni, Venturino, Djomi, Bayi, Tagliero.

Allenatore: Molinaro

Arbitro: Semeria di Imperia