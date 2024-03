Calcio, Under 17. I risultati, i marcatori e le classifiche dopo la seconda giornata. La Liguria brinda con Berta, Veneto già ai quarti

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Dopo venti partite solo due Rappresentative si trovano a punteggio pieno. La Toscana e il Veneto. Quest’ultimo già certo di un posto ai Quarti. Il resto si deciderà tutto all’ultima giornata che si annuncia infuocata. Le premesse già oggi con trentuno gol che hanno ridisegnato i rapporti di forza di ogni raggruppamento.

Girone A – Dodici reti in due partite in un gruppo che non lesina emozioni. Toscana e Umbria la spuntano su Basilicata e Piemonte VdA per 3-2 e 4-3. La squadra di Mannelli conquista la seconda vittoria consecutiva e accarezza i Quarti di finale. La Rappresentativa di Velini rimane in gioco complicando il percorso del Piemonte. La Toscana, in fuga per 2-0 con i graffi di Guidorizzi e Di Tanto, si fa recuperare da una Basilicata inesauribile (in gol Flocco e Scavone). Allo scadere ci pensa Londi Miguel a portare i tre punti ai suoi. L’Umbria è partita forte tenendo il Piemonte sempre a due lunghezze di distanza fino al 20’st quando Costa ha accorciato per i suoi regalando un finale elettrico. Per gli umbri a segno Qendro, Delogu, Prosperini, Passaquieti.

Girone B – Poloni (4 reti in due gare) e Fant nel secondo tempo regalano al Veneto la seconda vittoria di fila e la qualificazione ai Quarti con un turno di anticipo. Il Lazio dovrà lottare fino alla fine con Bolzano ed Emilia Romagna che si sono annullate in un 1-1 che rende scontente entrambe le Rappresentative.

Girone C – Sardegna e Sicilia superano per 2-1 Campania e Marche ridisegnando completamente la classifica. I sardi risolvono la sfida in rimonta nel secondo tempo con i gol di Mameli e Lambroni. I siciliani in 9’ tra il 29’ ed il 38’ della ripresa capovolgono le sorti del match con i centri di Longo e Mattaliano. La rete in apertura di Angelini aveva illuso le Marche.

Girone D – Cambiano i rapporti di forza. La Calabria con una tripletta di Panuccio spinge ai margini il Friuli VG e s’innalza momentaneamente in vetta. La Puglia si rilancia sorprendendo la Lombardia con due reti di Fracchiolla nel giro di 3’, tra il 34’ e il 37’ del primo tempo.

Girone E – Liguria e Trento compiono un piccolo grande passo verso i Quarti. La squadra di Corrado Orcino ha superato il Molise con la doppietta di Francesco Berta nei primi 45’. Il Trento l’ha spuntata sull’Abruzzo con il timbro di Zurlo al 23’st.

GIRONE A

Toscana - Basilicata 3-2

Piemonte Vda - Umbria 3-4

La classifica

Toscana 6 Umbria 3 Piemonte Valle d'Aosta 3 Basilicata 0

GIRONE B

Veneto - Lazio 2-0

Bolzano - Emilia Romagna 1-1

La classifica

Veneto 6 Bolzano 2

Lazio 1

Emilia Romagna 1

GIRONE C

Campania - Sardegna 1-2

Sicilia - Marche 2-1

La classifica

Sicilia 4

Sardegna 4 Campania 3 Marche 0

GIRONE D

Friuli VG - Calabria 1-2

Lombardia - Puglia 0-2

La classifica

Calabria 4

Puglia 4 Lombardia 3

Friuli Venezia Giulia 0

GIRONE E

Molise - Liguria 0-2

Abruzzo - Trento 0-1

La classifica Liguria 4 Trento 4