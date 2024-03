Calcio, Imperia. Buttu scalpita in direzione Serie D: "Vorrei già essere a Santa Margherita"

L'Imperia ha ripreso gli allenamenti in vista della volata finale del campionato di Eccellenza: la data sul calendario già ormai da qualche giorno cerchiata in rosso è il 7 aprile, con la sfida nella tana della Sammargheritese che in caso di vittoria vorrebbe dire ritorno in Serie D, senza guardare i risultati delle altre squadre.

Una sosta di quattro giorni per tirare il fiato sotto tutti i punti di vista, che mister Pietro Buttu commenta così: "Ho dato ai ragazzi qualche giorno in più perché prima di questa sosta non ci siamo mai fermati, nemmeno sotto Natale, sia per gli impegni di campionato ma anche per quelli di Coppa. Abbiamo sempre giocato, ci siamo sempre allenati, e ora questa pausa almeno a me personalmente ha permesso di vedere le cose sotto due punti di vista, con sensazioni e stati d'animo differenti: da un lato c'è talmente tanta carica che vorrei già giocare domani a Santa Margherita, dall'altro però posso prendermi il tempo per vedere che cammino importante abbiamo fatto tutti per arrivare qui, dal mio staff, alla società, ma soprattutto questi ragazzi che ne sono stati gli artefici principali".

Alla domanda se per la prima volta avesse guardato la classifica del campionato, dopo aver spesso detto di non pensarci mai, il tecnico nerazzurro ha risposto così: "Ho visto quello che ci ha portato ad avere questa classifica, ed è una cosa che fa davvero godere".

Un passo talmente importante quello compiuto dai nerazzurri domenica scorsa, che giovedì non si sono nemmeno dovuti preoccupare di sentire le notizie che arrivavano dal recupero della gara della Cairese, che sì ha vinto, ma questo non cambia lo stesso il fatto che l'Imperia, come piace al suo allenatore, tiene il proprio destino esclusivamente nelle sue mani.