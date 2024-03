Torneo delle Regioni, Under 15: i risultati della terza giornata e le classifiche finali della fase a gironi

La terza giornata dei Gironi dell’Under 15 ha sciolto tutte le riserve sulle qualificate ai Quarti di Finale. I verdetti sono arrivati all’ultimo istante nel tipico stile del Torneo delle Regioni da sempre concentrato di emozioni e generatore naturale di colpi di scena.

Girone A – Il Piemonte blinda il primo posto conquistando lo scontro diretto con la Toscana (gol di Balocco). Basilicata e Umbria si sono giocate la seconda piazza. I lucani hanno vinto grazie al gol di Pacella al 29’st ma non è bastato per entrare nel gruppo delle migliori seconde.

Girone B – Il Veneto ha rischiato tanto con il Bolzano ma alla fine è riuscito a strappare un 1-1 che l’ha issato in cima alla classifica. Caliari al 32’st ha firmato la rete del pari. Il Lazio in rimonta sull’Emilia Romagna è riuscito in un colpo solo a conquistare il successo e la qualificazione ai Quarti. Gli emiliani hanno chiuso la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa i laziali in 7’ dal 27’ al 34’ sono riusciti a ribaltare il destino della gara con Bagliesi e Lulaj.

Girone C – La Campania ha respinto l’assalto della Sicilia fermandola sullo 0-0. I primi passano ai Quarti, ai secondi non bastano cinque punti. Nella gara di consolazione le Marche hanno rifilato un netto 3-0 alla Sardegna grazie alla prestazione super di Raffaelli (doppietta).

Girone D – Lombardia e Friuli Venezia Giulia non sbagliano con Calabria e Puglia e vanno avanti a braccetto nel torneo. I lombardi passano come primi per lo scontro diretto vinto. La squadra di Carrieri mette subito al sicuro il risultato con tre reti nel primo tempo (Barcella, Monieri e Cattaneo). Quella di Pisano fatica di più e capitalizza il gol di Montina al 26’pt.

Girone E – L’Abruzzo può fregiarsi di essere l’unica squadra a chiudere la fase a gironi a punteggio pieno. La Liguria ha ceduto il passo già nel primo tempo sotto i colpi di Rebega (doppietta) e di Monga. Sorride anche il Trento che entra nel gruppo delle migliori seconde dopo aver rifilato un 4-0 limpido al Molise con quattro marcatori diversi.

GIRONE A

Umbria - Basilicata 0-1

Piemonte Vda - Toscana 1-0

La classifica Piemonte Valle d'Aosta 7 Basilicata 5

Umbria 3

Toscana 1

GIRONE B

Veneto - Bolzano 1-1

Emilia Romagna - Lazio 1-2

La classifica

Veneto 7 Bolzano 6

Lazio 4

Emilia Romagna 0

GIRONE C

Marche - Sardegna 3-0

Campania - Sicilia 0-0

La classifica Campania 7

Sicilia 5

Marche 4

Sardegna 0

GIRONE D

Puglia - Friuli VG 0-1

Calabria - Lombardia 1-4

La classifica Friuli Venezia Giulia 6

Lombardia 6

Calabria 3

Puglia 3





GIRONE E

Molise - Trento 0-4

Liguria - Abruzzo 0-3

La classifica

Abruzzo 9

Trento 6

Liguria 3