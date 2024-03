Calcio. Cesare Mascardi in campo con la piccola Nora, la S.Filippo Neri Yepp: "Ti aspettiamo come futuro capitano della squadra femminile"

Cesare Mascardi ha guidato con la sua esperienza la retroguardia della San Filippo Neri Yepp Albenga nella bella vittoria di domenica scorsa contro il Cengio.

A fare il tifo, prima in campo e poi in tribuna, la piccola Nora, da pochi giorni venuta al mondo e subito all'Annibale Riva per sostenere il proprio papà.

Un'occasione che il sodalizio ingauno ha voluto celebrare con tanto di foto ricordo:



"Cesare è entrato in campo con sua figlia Nora che nata dopo 9 giorni, ha già calcato il suo primo campo di calcio!



Come società siamo molto vicini a Cesare e gli auguriamo il meglio a lui, alla mamma Barbara e a Nora sperando che un domani possa essere il nostro capitano della prima squadra femminile!"