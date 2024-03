Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. La finale sabato al Gambino, in campo Millesimo e Cogornese

E' stata fissata alla vigilia di Pasqua la finale di Coppa Liguria di Prima Categoria.

La partita tra il Millesimo e la Cogornese si disputerà in uno degli abituali teatri delle finali regionali: il Nazario Gambino di Arenzano.

Il fischio d'inizio è stato fissato alle ore 15:00.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore.