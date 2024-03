Calcio, Prima Categoria A. Riflettori accesi, stasera sarà recupero per sei team

Andando in ordine spazio quindi ad Argentina Arma - Polisportiva Sanremo e Plodio - Andora (entrambe fissate alle 20:30).

L'obiettivo dei ponentini è di restare per quanto possibile agganciati al Millesimo, mentre i valbormidesi tenteranno di raccogliere punti utili per la corsa salvezza di fronte a un'Andora in gran forma dopo il 3-1 alla Baia Alassio. Vincere questa sera permetterebbe ai biancoblu di Rattalino di stabilirsi al quinto posto, a una sola lunghezza dal Vadino.