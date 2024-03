Si dividono le strade sportive di Cristiano Cavaliere e Roberto Canepa, il ds non sarà al Derthona nella stagione 2024/25

Non sarà più Roberto Canepa a curare la direzione sportiva del Derthona .

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, attraverso una nota della società presieduta da Cristiano Cavaliere , ex presidente del Savona Fbc.

Nello stesso comunicato è stato precisato come a ereditare il ruolo non sarà Luca Sacco.

"In merito alle notizie comparse su alcune testate sportive online riguardanti la direzione sportiva del Derthona FBC 1908 - si legge - per la prossima stagione, la società, pur confermando l'interruzione del rapporto con l'attuale Direttore Sportivo il 30 giugno 2024 (termine della stagione in corso), smentisce categoricamente una possibile collaborazione di qualsiasi natura con il Sig. Luca Sacco.