Torneo delle Regioni Under 17. Dopo cinque anni la Lombardia torna campione, 3-2 alla Campania

Dopo cinque edizioni la Lombardia torna sulla vetta dell’Under 17. Per la settima volta nella loro storia i lombardi si stampano sul petto lo Scudetto di categoria. La Campania può consolarsi con la seconda finale centrata negli ultimi cinque tornei.

La squadra del selezionatore Daniele Tacchinin è andata in vantaggio ad inizio del secondo tempo ed è stata ripresa subito da quella allenata da Valerio Gazzaneo. In nove minuti la Lombardia ha assestato i due colpi decisivi. La Campania si è rifatta sotto al 42’ rendendo il finale avvincente. Gondor e Platto hanno trovato il momento migliore per segnare i loro primi gol nel Torneo.

CAMPANIA-LOMBARDIA 2-3

Campania (5-3-2): Santaniello; Senatore (37’st Ortoli), Chianese, D’Amore (9’st Sellitto), Lucci, Fontanella (9’st Pirone); Caponi (9’st Borrata), Orrico (4’st Troise), Iovieno; Ciuccio, Calvino. A disp: Iodice, Trezza, Liguori. All: Gazzaneo

Lombardia (4-2-3-1): Sadiku; Marrone (11’st Renner), Gondor, Oprandi, Caccia (37’st Rossi); Simoncelli, Torelli (22’st Gioia); Ciceri (38’st Spaneshi), Buzzetti (29’st Raza), Arioli, Gamba (22’st Platto). A disp: Come, Moro, Rbiyab. All. Tacchinin

Marcatori: 2’st Caccia (L), 13’st Chianese (C), 16’st Gondor (L), 25’st Platto (L), 42’st Pirone (C)

Arbitro: Donati di Genova

Guardalinee: Chamchi e Ciminelli di Genova