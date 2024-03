Calcio, Vado. Cottafava storce il naso per non aver raccolto punti contro il Chisola: “Partita giocata alla pari, avremmo meritato qualcosa in più”

Si è interrotta dopo dopo più di un mese e mezzo la lunga cavalcata del Vado, ma la prestazione non è mancata contro il Chisola, nonostante la sconfitta incassata dai piemontesi: “Si sono viste due squadre forti in campo, ma loro stanno dimostrando di meritarsi il secondo posto in classifica”.

Mister Cottafava ha sintetizzato l'andamento del match: “Il pareggio sarebbe stato più giusto, avremmo dovuto gestire meglio quei minuti dopo il gol subito, invece siamo andati in panico ed è arrivato anche il 3-2.

La gara, a mio avviso, è stata ben giocata, qualche dettaglio ha fatto la differenza, come essere imprecisi troppo spesso...e a questi livelli gli errori si pagano”.

Arriva, dunque, la prima sconfitta sotto la direzione tecnica di Cottafava, seppur di misura, ma che al momento riporta il Vado fuori dalla zona play-off

La formazione ligure affronterà, dopo la sosta, la Lavagnese in trasferta.