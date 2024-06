Calciomercato l'Originale. Dallo Zio Bergamo a Billy Costacurta, ecco tutti i talent che raggiungeranno la Riviera di Ponente

Dal 17 giugno al 21 giugno in diretta su Sky Sport: da Piazza Partigiani una settimana di sport ed eccellenze liguri

Estate di sport e spettacolo. Dal 17 al 21 giugno Alassio, Finale Ligure e Pietra Ligure, ospiteranno i talent di una delle più note trasmissioni sportive, firmata Sky Sport: Calcio Mercato l’Originale, che - in concomitanza con il Campionato Europeo di Calcio - visiterà il territorio.

Riflettori puntati sulle singole destinazioni turistiche, le eccellenze sportive, culturali, enogastronomiche e dell'imprenditoria del territorio con le loro caratteristiche, punti di forza e peculiarità. Per ogni destinazione turistica verranno evidenziati il contesto geografico e le relative attrazioni naturali, culturali, sportive o d’intrattenimento; insieme a partner e sponsor verranno presentate le strutture e le aziende del territorio (hotel, porti, spiagge, ristoranti, attività esperienziali, etc..) e tutti i suoi servizi.

Servizi, interviste, collegamenti dalle località liguri con la presenza di ospiti quali Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini, Fabio Quagliarella, Walter Zenga e Massimo Marianella.

Tutti a tavola con i talent di Calcio Mercato L’Originale e gli stellati venerdì 21 giugno al Diana GH

In programma venerdì 21 Giugno, Stelle in campo: sapori di Liguria. Una serata di gala sulla magnifica terrazza del Diana Grand Hotel, partner del progetto, dedicata all'eccellenza della gastronomia ligure, con la partecipazione dei ristoranti stellati della Riviera del Ponente Ligure.

Cena a 6 mani con Ivano Ricchebono del The Cook di Genova, Giuse Ricchebuono del Vescovado di Noli e Giorgio Servetto di Vignamare di Andora.