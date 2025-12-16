Volley, il Tour Scipione '25/'26 parte da Finale: in campo 43 squadre per la “Christmas Cup”

Domenica 14 dicembre, il Palazzetto dello Sport "Alessia Berruti" di Finale, ha ospitato la prima tappa del Tour Scipione 2025/2026. L’organizzazione del torneo, dedicato ai pallavolisti più piccoli, dove gioco e divertimento la fanno da padrone, è stata affidata al Volley Team Finale, Sezione Pallavolo della Polisportiva del Finale.

Sono state 14 le società presenti, appartenenti al Comitato Liguria Ponente, che hanno portato in campo ben 43 squadre, suddivise tra le categorie Red e Green, dando vita a oltre 150 partite in cui tutti i bambini sono risultati vincitori. La giornata è stata infatti all’insegna del gioco e con l’unico obiettivo di far divertire i piccoli pallavolisti.

Alla premiazione sono stati presenti l’assessore allo Sport del Comune di Finale Ligure Valter Sericano, il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Andrea Calcagno e la responsabile del Settore Promozione della FIPAV, (Federazione Italiana Pallavolo), Comitato Liguria Ponente, Barbara Vernazza.

Tutti i bambini hanno anche ricevuto un piccolo dono in tema natalizio, per completare una bellissima giornata di sport.