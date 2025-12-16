Il sacro fuoco di Olimpia correrà in Liguria anche tra due mani albenganesi: tra i tedofori di Milano Cortina 2026 anche Ilaria Accame e Fulvio Dogali

Ci saranno anche due atleti albenganesi tra i 10.001 tedofori selezionati per accompagnare il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, iniziato il 26 novembre 2025 a Olimpia con l’accensione del sacro fuoco e approdato in Italia lo scorso 4 dicembre.

Sono la velocista italiana specializzata nei 400 metri piani e allenata da Ezio Madonia, che nel 2024 ha stabilito il nuovo record italiano nella staffetta 4×400 metri durante la finale degli Europei di Roma disputando nello stesso anno le Olimpiadi di Parigi, Ilaria Elvira Accame, e l’atleta master tesserato per l’Atletica Ceriale San Giorgio nonché ex maratoneta con ottimi tempi nelle competizioni di lunga distanza, Fulvio Dogali.

Il 9 gennaio 2026 sarà Ilaria a portare la Fiamma Olimpica a Genova, insieme a Gabriele Lanza, atleta di para ice hockey, Tommaso Cassissa, noto content creator genovese, Linda Cerruti, altra savonese nonché icona del nuoto artistico italiano.

Non è ancora stato reso noto, invece, il tratto che dovrà percorrere Fulvio: il suo percorso sarà comunicato solo pochi giorni prima dell’evento, previsto anch’esso per il 9 gennaio.

I tedofori sono gli ambasciatori dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Con le loro storie incarnano e diffondono lo spirito dei Giochi, rappresentando i valori Olimpici e dello sport. Sono simbolo di passione, talento, energia e rispetto e portatori della promessa di un futuro più luminoso e di un cambiamento verso una società sempre più inclusiva.

Persone ordinarie con storie straordinarie, rappresentano il territorio, la cultura, il talento e l’eccellenza in tutti i campi: sportivo, sociale, artistico, creativo, così come i valori di pace e fratellanza simboleggiati dalla Fiamma Olimpica.

Il percorso ligure della Fiamma

Il Viaggio della Fiamma Olimpica in Liguria prenderà il via il 9 gennaio 2026 da Riomaggiore e Manarola, per poi proseguire toccando La Spezia, Lavagna, Chiavari, Rapallo e Portofino.

La giornata si concluderà a Genova con l’arrivo al Porto Antico, dove avrà luogo la city celebration e l’accensione del braciere serale.

Il giorno successivo, 10 gennaio 2026, la Fiamma attraverserà Savona, per poi proseguire verso Imperia e Sanremo, prima di lasciare la Liguria passando da Dolceacqua e Ventimiglia.

“I tedofori, con le loro storie e le loro esperienze, rappresentano le mille sfaccettature della nostra società e la ricchezza del nostro Paese. Il loro ruolo trascende il semplice passaggio della Fiamma; diventeranno messaggeri dei valori che caratterizzano i Giochi Olimpici e Paralimpici, rafforzando l'idea che lo sport possa ispirare il mondo. Grazie a loro, questo viaggio sarà un momento meraviglioso di inclusività, apertura e condivisione”, ha detto Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026.