Calciomercato Atalanta, addio Koopmeiners: Juventus e Premier League alla finestra

L’Atalanta sta facendo l’ennesima stagione molto importante di questi ultimi anni. Siamo ormai ad aprile e la Dea è ancora pienamente in corsa per i suoi 3 obiettivi stagionali. Si trova infatti al 6^ posto in Serie A ed ha le carte in regola per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League; come se non bastasse, è ai quarti di finale di Europa League – contro il Liverpool – e in semifinale di Coppa Italia – contro la Fiorentina.

In tutto ciò però la Dea, come le altre squadre del massimo campionato italiano, deve cominciare già a pensare al calciomercato estivo, anche se la sessione aprirà solo ad inizio giugno ufficialmente. I dirigenti bergamaschi sanno di doversi muovere in entrata per rinforzare la rosa di Gasperini.

Tuttavia, attenzione anche alle operazioni in uscita: di recente infatti, Teun Koopmeiners ha fatto intendere che lascerà l’Atalanta quest’estate. Il centrocampista olandese è un fedelissimo del Gasp e grazie alle sue prestazioni ha ottenuto negli anni anche un posto in pianta stabile nella nazionale. La sua avventura a Bergamo sembra però ormai giunta al capolinea. Trovare un suo sostituto non sarà quindi semplice: esistono però le prime opzioni su bookmakers non aams e dritte per scegliere i migliori.

Numeri e prestazioni di Koopmeiners con l’Atalanta

Nato come trequartista, l’olandese è diventato nel tempo un centrocampista totale. Oggi Koopmeiners può ricoprire sia il ruolo di seconda punta che di centrocampista centrale o di mediano di qualità davanti alla difesa. Il classe 1997 assicura qualità e quantità in ogni zona del campo.

In questa stagione il ragazzo sta facendo benissimo: già 10 gol e 3 assist dopo 25 partite in questa stagione in Serie A. Arrivato dall’AZ Alkmaar nell’estate del 2021, in totale per lui con la maglia nerazzurra in queste 3 stagioni fra tutte le competizioni nazionali ed internazionali sono fin qui 112 presenze, 26 reti e 12 assistenze.

Calciomercato Atalanta, le nuove possibili destinazioni di Koopmeiners

Nel calciomercato invernale è arrivata forte la, che aveva messo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Non sufficienti però per l’Atalanta per privarsi del numero 7. La Dea infatti, avendo un contratto con il giocatore fino al giugno del 2027, chiede non meno di 40 milioni di euro per il suo cartellino.

In ogni caso, nonostante il presidente Percassi abbia chiarito come il club non abbia bisogno di vendere i pezzi più pregiati in estate, Koopmeiners ha già ammesso di voler salire di livello e andare in una squadra per giocarsi il titolo. Di sicuro i bianconeri ci riproveranno con maggior concretezza nei prossimi mesi, e lui starà ad ascoltarli.

Come se non bastasse però, il centrocampista olandese ha ammesso di sognare un trasferimento in Premier League. Il giocatore attende di fatti la chiamata di una grande squadra del calcio inglese per giocatore nel campionato più bello del mondo. E ovviamente, anche per disputare per la prima volta in carriera la Champions League da assoluto protagonista.