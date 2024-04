Meeting Internazonale Città di Savona: con Lorenzo Simonelli c'è la conferma di un altro big

Il Meeting internazionale Città di Savona nell’edizione 2024 si fregerà di un altro azzurro medaglia d’argento ai Mondiali indoor di Glasgow (Scozia). Dopo Mattia Furlani, già annunciato al via nel lungo, è ufficiale la presenza di Lorenzo Ndele Simonelli nel meeting organizzato nel “Complesso Polisportivo Giulio Ottolia” dall’Atletica Savona e in programma mercoledì 15 maggio con la tradizionale collocazione pomeridiana (ore 15:50-18:50).

Simonelli, 22 anni da compiere il 1° giugno, vivrà il proprio esordio stagionale sui 110m ostacoli, forte di un progresso tecnico che in inverno l’ha portato a risultati formidabili sulla breve distanza dei 60m ostacoli in sala. Per entrare nel dettaglio indoor, “Lollo” Simonelli ha portato il personale dal 7.59 del quarto posto europeo 2023 fino a 7.43 per finire secondo nella rassegna iridata alle spalle solo del primatista del mondo Grant Holloway (Usa).

Sulla distanza outdoor tra le barriere, l’atleta romano del Centro Sportivo Esercito vanta un personale da 13.33, riscontro cronometrico che rappresenta il limite italiano Under 23 a soli 6/100 dal record italiano assoluto di Paolo Dal Molin: va da sé quindi che per l’allievo di Giorgio Frinolli il record nazionale sia uno degli obiettivi di questo 2024 assieme ovviamente a un ruolo da protagonista tra Europei e Olimpiadi. Simonelli parteciperà per la quarta volta al Meeting internazionale Città di Savona: terzo nel 2021 e poi secondo nei due anni successivi, andrà alla caccia del primo successo savonese in un cast di prim’ordine che il direttore organizzativo Marco Mura sta completando in queste settimane.

Dotato anche di eccellenti qualità sulla velocità piana (personali di 6.59 sui 60m e 10.25 sui 100m) e componente del gruppo della staffetta 4x100 azzurra, Lorenzo è uno dei personaggi più freschi dell’atletica azzurra: a Glasgow ha catturato la simpatia di tanti italiani anche non appassionati di atletica per l’argento ma anche per l’esultanza indossando il cappello di Monkey Rufy, personaggio del manga “One Piece”.