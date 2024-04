Pallapugno. Il calendario dei Pulcini, la finale sarà il 23 agosto

PALLAPUGNO Sono 16 le squadre al via del campionato dei Pulcini, divise nella prima fase in due gironi: nel Girone A troviamo Albese A, Albese B, Alta Langa, Araldica Castagnole, Bubbio, Cortemilia, Neivese e Ricca; nel Girone B sono state inserite Amici del Castello, Don Dagnino, Merlese A, Merlese B, Pro Paschese A, Pro Paschese B, San Leonardo e Speb. Al termine della prima fase tutte le squadre di ogni girone accederanno ai quarti di finale a eliminazione diretta. In Coppa Italia saranno ammesse direttamente alla finale le prime classificate di ogni girone al termine della prima fase del campionato. La finale si giocherà venerdì 23 agosto, alle 17, a Monastero Bormida.



Pulcini Girone A

Prima giornata

Venerdì 3 maggio ore 18.30 a Neive: Neivese-Cortemilia

Sabato 4 maggio ore 16.30 ad Alba: Albese A-Albese B

Sabato 4 maggio ore 18.30 a Ricca: Ricca-Alta Langa

Lunedì 6 maggio ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Araldica Castagnole



Seconda giornata

Sabato 11 maggio ore 17 ad Alba: Albese B-Bubbio

Sabato 11 maggio ore 18.30 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Ricca

Sabato 11 maggio ore 19 a Cortemilia: Cortemilia-Albese A

Lunedì 13 maggio ore 18 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Neivese



Terza giornata

Venerdì 17 maggio ore 18.30 ad Alba: Albese A-Neivese

Venerdì 17 maggio ore 18.30 a Ricca: Ricca-Albese B

Sabato 18 maggio ore 20.30 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Alta Langa

Lunedì 20 maggio ore 20 a Bubbio: Bubbio-Cortemilia



Quarta giornata

Sabato 25 maggio ore 17 ad Alba: Albese B-Araldica Castagnole

Sabato 25 maggio ore 18.30 a Neive: Neivese-Bubbio

Sabato 25 maggio ore 18.30 ad Alba: Albese A-Alta Langa

Domenica 26 maggio ore 18 a Cortemilia: Cortemilia-Ricca



Quinta giornata

Sabato 1 giugno ore 19 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Albese B

Martedì 4 giugno ore 18.30 a Ricca: Ricca-Neivese

Martedì 4 giugno ore 20 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Cortemilia

Mercoledì 5 giugno ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Albese A



Sesta giornata

Sabato 8 giugno ore 17 ad Alba: Albese A-Ricca

Sabato 8 giugno ore 18.30 a Neive: Neivese-Araldica Castagnole

Sabato 8 giugno ore 20 a Cortemilia: Cortemilia-Albese B

Mercoledì 12 giugno ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Alta Langa



Settima giornata

Sabato 15 giugno ore 17 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Albese A

Sabato 15 giugno ore 17 ad Alba: Albese B-Neivese

Sabato 15 giugno ore 18 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Cortemilia

Martedì 18 giugno ore 18.30 a Ricca: Ricca-Bubbio



Prima ritorno

Sabato 22 giugno ore 17 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Bubbio

Sabato 22 giugno ore 17.30 a Cortemilia: Cortemilia-Neivese

Sabato 22 giugno ore 19 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Ricca

Domenica 23 giugno ore 18 ad Alba: Albese B-Albese A



Seconda ritorno

Venerdì 28 giugno ore 18 a Ricca: Ricca-Araldica Castagnole

Lunedì 1 luglio ore 18 ad Alba: Albese A-Cortemilia

Martedì 2 luglio ore 18.30 a Neive: Neivese-Alta Langa

Mercoledì 3 luglio ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Albese B



Terza ritorno

Venerdì 5 luglio ore 18.30 a Neive: Neivese-Albese A

Domenica 7 luglio ore 20.30 a Cortemilia: Cortemilia-Bubbio

Lunedì 8 luglio ore 18.30 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Araldica Castagnole

Martedì 9 luglio ore 18 ad Alba: Albese B-Ricca



Quarta ritorno

Mercoledì 10 luglio ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Neivese

Venerdì 12 luglio ore 18.30 a Ricca: Ricca-Cortemilia

Venerdì 12 luglio ore 18.30 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Albese A

Sabato 13 luglio ore 17 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Albese B



Quinta ritorno

Sabato 20 luglio ore 18.30 a Neive: Neivese-Ricca

Domenica 21 luglio ore 17 ad Alba: Albese A-Bubbio

Domenica 21 luglio ore 18.30 ad Alba: Albese B-Alta Langa

Domenica 21 luglio ore 20.30 a Cortemilia: Cortemilia-Araldica Castagnole



Sesta ritorno

Giovedì 25 luglio ore 18.30 a Ricca: Ricca-Albese A

Sabato 27 luglio ore 17 ad Alba: Albese B-Cortemilia

Sabato 27 luglio ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Neivese

Sabato 27 luglio ore 18.30 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Bubbio



Settima ritorno

Giovedì 1 agosto ore 18 a Bubbio: Bubbio-Ricca

Giovedì 1 agosto ore 18 ad Alba: Albese A-Araldica Castagnole

Giovedì 1 agosto ore 18 a Neive: Neivese-Albese B

Giovedì 1 agosto ore 18 a Cortemilia: Cortemilia-Alta Langa



Pulcini Girone B

Prima giornata

Venerdì 3 maggio ore 18 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Pro Paschese B

Venerdì 3 maggio ore 18.30 a Diano Castello: Amici del Castello-Speb

Sabato 4 maggio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Don Dagnino

Sabato 4 maggio ore 19 a Mondovì: Merlese A-Merlese B



Seconda giornata

Venerdì 10 maggio ore 18 a San Rocco Bernezzo: Speb-San Leonardo

Sabato 11 maggio ore 17 a Mondovì: Merlese B-Pro Paschese A

Sabato 11 maggio ore 17 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Amici del Castello

Domenica 12 maggio ore 17 ad Andora: Don Dagnino-Merlese A



Terza giornata

Sabato 18 maggio ore 16 a Mondovì: Merlese A-Speb

Sabato 18 maggio ore 17.30 a Mondovì: Merlese B-Pro Paschese B

Domenica 19 maggio ore 17 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Don Dagnino

Lunedì 20 maggio ore 18 a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello



Quarta giornata

Venerdì 24 maggio ore 18.30 a San Rocco Bernezzo: Speb-Pro Paschese A

Venerdì 24 maggio ore 19 a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese B

Sabato 25 maggio ore 17 a Diano Castello: Amici del Castello-Merlese A

Domenica 26 maggio ore 18 ad Andora: Don Dagnino-Merlese B



Quinta giornata

Sabato 1 giugno ore 15.30 a Mondovì: Merlese A-San Leonardo

Sabato 1 giugno ore 16 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Amici del Castello

Sabato 1 giugno ore 17 a Mondovì: Merlese B-Speb

Sabato 1 giugno ore 17.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Don Dagnino



Sesta giornata

Venerdì 7 giugno ore 18.30 a San Rocco Bernezzo: Speb-Don Dagnino

Sabato 8 giugno ore 15.30 a Diano Castello: Amici del Castello-Merlese B

Domenica 9 giugno ore 17 a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese A

Domenica 9 giugno ore 17 a Mondovì: Merlese A-Pro Paschese B



Settima giornata

Venerdì 14 giugno ore 18.30 a Mondovì: Merlese B-San Leonardo

Domenica 16 giugno ore 17 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Merlese A

Domenica 16 giugno ore 18.30 ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello

Domenica 16 giugno ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Speb



Prima ritorno

Giovedì 20 giugno ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Pro Paschese A

Sabato 22 giugno ore 17 a Mondovì: Merlese B-Merlese A

Domenica 23 giugno ore 18 a San Rocco Bernezzo: Speb-Amici del Castello

Domenica 23 giugno ore 18.30 ad Andora: Don Dagnino-San Leonardo



Seconda ritorno

Sabato 29 giugno ore 18 a Mondovì: Merlese A-Don Dagnino

Domenica 30 giugno ore 17 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Merlese B

Domenica 30 giugno ore 18 a Imperia: San Leonardo-Speb

Lunedì 1 luglio ore 18.30 a Diano Castello: Amici del Castello-Pro Paschese B



Terza ritorno

Martedì 2 luglio ore 18.30 ad Andora: Don Dagnino-Pro Paschese A

Domenica 7 luglio ore 19 a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo

Lunedì 8 luglio ore 18 a San Rocco Bernezzo: Speb-Merlese A

Lunedì 8 luglio ore 20.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Merlese B



Quarta ritorno

Venerdì 12 luglio ore 18 a Mondovì: Merlese B-Don Dagnino

Venerdì 12 luglio ore 18 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Speb

Venerdì 12 luglio ore 19.30 a Mondovì: Merlese A-Amici del Castello

Venerdì 12 luglio ore 19.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-San Leonardo



Quinta ritorno

Venerdì 19 luglio ore 19.30 a Diano Castello: Amici del Castello-Pro Paschese A

Sabato 20 luglio ore 18.30 a San Rocco Bernezzo: Speb-Merlese B

Domenica 21 luglio ore 18.30 ad Andora: Don Dagnino-Pro Paschese B

Lunedì 22 luglio ore 18 a Imperia: San Leonardo-Merlese A



Sesta ritorno

Sabato 27 luglio ore 18.30 ad Andora: Don Dagnino-Speb

Sabato 27 luglio ore 19 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Merlese A

Domenica 28 luglio ore 19 a Mondovì: Merlese B-Amici del Castello

Lunedì 29 luglio ore 20.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-San Leonardo



Settima ritorno

Giovedì 1 agosto ore 18 a Mondovì: Merlese A-Pro Paschese A

Giovedì 1 agosto ore 18 a Imperia: San Leonardo-Merlese B

Giovedì 1 agosto ore 18 a Diano Castello: Amici del Castello-Don Dagnino

Giovedì 1 agosto ore 18 a San Rocco Bernezzo: Speb-Pro Paschese B



ALBESE A: Davide Montaldo, Nicolò Rey, Emanuele Savoiardo, Celeste Fontana, Giulia Giordano, Nicolò Buccino, Pietro Saglietti, Samuele Lusso.

ALBESE B: Christian Vicari, Matteo Rizzolo, Mattia Brignolo, Alberto Viola, Brando Giacosa, Francesco Pietro Bosio, Tommaso Grimaldi, Giovanni Massolino.

ALTA LANGA: Mattia Biestro, Loris Dotta, Pier Giorgio Boggione, Leonardo Galli, Chantal Alessandrini.

AMICI DEL CASTELLO: Tommaso Merlo, Mattia Pissarello, Angelica Pennise, Nathan Persico, Federico Giannuzzi, Gabriele Ardissone.

ARALDICA CASTAGNOLE: Mattia Artuffo, Andrea Mo, Pietro Bellone, Lorenzo Giacosa, Samuele Lusso, Enea Amerio, Samuele Fogliati.

BUBBIO: Giacomo Fiore, Filippo Passalacqua, Demetrio Sanpietro, Luca Novelli, Samuele Fanelli.

CORTEMILIA: Luca Giamello, Simone Giamello, Arthur Squarcina, Emile Squarcina, Matteo Giamello.

DON DAGNINO: Francesco Giordano, Daniele Guardone, Elia Callipo, Andrea Marchese.

MERLESE A: Paolo Ranuschio, Pietro Oreglia, Marco Sanino, Simone Vassallino, Francesco Manera, Angela Biolè.

MERLESE B: Andrea Dadone, Lorenzo Oreglia, Mattia Rossi, Walae Belcaid, Nicolò Terreno, Paolo Raviola.

NEIVESE: Simone Bruno, Alessio Vacca, Lorenzo Falletto, Giovanni Falletto, Simone Voghera, Alessio Stupino.

PRO PASCHESE A: Michele Roatta, Paolo Peira, Antonio Bonelli, Michele Bongiovanni, Mattia Blangetti.

PRO PASCHESE B: Lorenzo Vallati, Leonardo Maria Marenco, Matteo Bertolino, Pietro Gallo, Gabriel Bertolino.

RICCA: Simone Castagnotti, Sebastian Noè, Edoardo Scavino, Samuele Bertola.

SAN LEONARDO: Tommaso Lanteri, Samuele Gandolfi, Samuele Rosso, Samuele Semeria, Edoardo Albano, Lorenzo Gangemi.

SPEB: Tommaso Fornasero, Giacomo Ferrero, Andrea Damiano, Lorenzo Buscaglia.



Norme per tutti i campionati

Calendario Campionato Pulcini - Girone A

Calendario Campionato Pulcini - Girone B

Regolamento Pulcini