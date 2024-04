Rari Nantes Savona. Oggi partono le finali di Coppa Italia, Bragantini: "Inizia la marcia di avvicinamento verso la sfida di Berlino" (VIDEO)

Prende il via venerdì 12 aprile la Finale Eight di Coppa Italia UnipolSai che si giocherà nella piscina “Marco Paganuzzi”, all'interno del complesso delle Piscine di Albaro, a Genova. La manifestazione è organizzata dalla società Sporting Club Quinto insieme a Federazione Italiana Nuoto e Comune di Genova. Le 8 squadre finaliste sono Pro Recco, BPER R.N. Savona, Iren Genova Quinto, Pallanuoto Trieste, CC Ortigia, Check-Up R.N. Salerno, CN Posillipo e AN Brescia.

Venerdì 12 aprile si disputeranno i Quarti di Finale, sabato 13 aprile le Semifinali e domenica 14 aprile le Finali. La Rari esordirà venerdì 12 aprile alle ore 16 con il Check-Up R.N. Salerno.

Tutte le partite saranno trasmesse su Waterpolo Channel, con telecronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione, e su Raisport HD con telecronaca di Dario Di Gennaro, commento tecnico di Francesco Postiglione e bordocampo a cura di Nicola Sangiorgio.

Il centrovasca biancorosso Matteo Bragantini ha presentato la Final Eight di Coppa Italia, con uno sguardo anche ai prossimi impegni della Rari, nell’intervista a cura di Laura Sicco:

Questo il programma degli incontri.



Venerdì 12 aprile

Quarti di finale

Gara 1 ore 14:00 Pro Recco – CN Posillipo

in diretta su Waterpolo Channel

Gara 4 ore 16:00 Bper R.N. Savona – Check Up RN Salerno in diretta su Waterpolo Channel

Gara 3 ore 18:00 CC Ortigia – Iren Genova Quinto in diretta su Waterpolo Channel

Gara 2 ore 20:00 AN Brescia – Pallanuoto Trieste in diretta su Waterpolo Channel



Sabato 13 aprile

Semifinali 5° posto

ore 13:45 Perdente Gara 1 – Perdente Gara 4

ore 15:45 Perdente Gara 2 – Perdente Gara 3

Semifinali

ore 17:45 Vincente Gara 1 – Vincente Gara 4 in diretta su Raisport HD

ore 19:00 Vincente Gara 2 – Vincente Gara 3 in diretta su Raisport HD



Domenica 14 aprile