Calcio. Albissole, il primo ko del campionato non va giù a Sarpero: "La Vadese ha meritato, noi e il direttore di gara abbiamo sbagliato la partita" (VIDEO)

Si ferma alla penultima giornata di campionato la striscia di imbattibilità dell'Albissole, sconfitta 3-0 al "Faraggiana" da una Vadese con motivazioni sicuramente maggiori rispetto alla truppa biancazzurra, già sicura del salto in Promozione.

Una prestazione mal digerita da mister Sarpero, critico sia nei confronti della propria squadra, sia verso la direzione arbitrale, pur sottolineando l'ottima prova degli azzurrogranata: "Non abbiamo perso per l'arbitro sia chiaro, la Vadese ha giocato bene meritando la vittoria. Sono settimane che sento dire che le savonesi vengono aiutate, ma oggi chi avrebbe avvantaggiato il direttore di gara? Ha sbagliato tutto, non ho mai visto un'espulsione per una bottiglietta buttata a terra, ma lasciamo stare. Ora c'è da capire chi vorrà onorare il campionato fino alla fine, quando si indossa la maglia dell'Albissole certe prestazioni non sono accettabili"