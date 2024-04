Calcio. Vadese, il tris in casa dell'Albissole tiene vivo il traguardo playoff. Monte: "Percorso stratosferico, vittoria dedicata a Xhuri e alla mia famiglia" (VIDEO)

Si percepisce chiaramente l'entusiasmo di mister Fabrizio Monte al termine della vittoria per 3-0 in casa dell'Albissole.

Un risultato che certifica il quarto posto degli azzurrogranata, protagonisti di un girone di ritorno praticamente perfetto - tolto lo scivolone di domenica scorsa con il Multedo - in attesa dell'ultima gara contro il Città di Savona, in cui, paradossalmente, Piu e compagni, per centrare il traguardo playoff, dovranno perdere per far si che il gap tra secondo e terzo posto non sia superiore a quattro punti, potendo così disputare la semifinale contro gli striscioni.

"Siamo venuti qui ad Albisola a dicembre a giocare contro il Savona e avevamo 12 punti, ora 46. Credo che capiti raramente un percorso del genere: devo ringraziare giocatori, società e staff, è stato fatto qualcosa di stratosferico indipendentemente da come andrà a finire"