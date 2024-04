Beach Volley. Laigueglia ospita nel fine settimana la tappa del Campionato Società della FIP

Tappa a Laigueglia sabato 20 e domenica 21 aprile per il Campionato Società di Beach Volley della Federazione Italiana Pallavolo. Saranno due giornate di grande sport con pallavolisti impegnati su 24 campi allestiti sul litorale del borgo marinaro laiguegliese. Nel dettaglio sono previsti 8 campi da gioco per il x2 Gold maschile e femminile; altrettanti per il X2 Silver maschile e femminile; 4/6 campi per il X2 Bronze sempre maschile e femminile. A Laigueglia si sfideranno anche uomini e donne della categoria Master su 2 campi da gioco e Under 16 sui 2 campi da gioco sempre uomini e donne.

«L’evento che avrà come riferimento spaziale l’arenile di Laigueglia, quest’anno vede i campi centrali nella suggestiva cornice del centro del paese e richiamerà sportivi di tutta l’età. Per Laigueglia è una straordinaria occasione per sostenere le iniziative di promozione turistica del nostro splendido borgo – afferma Lino Bersani, consigliere delegato allo sport a nome dell’Amministrazione Comunale di Laigueglia - Un lavoro che parte da lontano e che sta premiando il borgo diventato protagonista nello sport all’aria aperta»

Con la società campionessa d'Italia di beach volley “Beach Volley Training” di Torino, dunque, è previsto un super concentramento del campionato italiano per società Fipav con tutte le categorie con under 16 e Family beach e lo Spring Beach Camp, il clinic di allenamento più grande d'Italia coordinato in primis con Cus Torino e Mba Milano e altre 12 società di beach volley di tutto il centro-nord. Tutto realizzato all'insegna anche della solidarietà con una campagna di raccolta fondi a vantaggio di Medici senza frontiere per l'intervento sanitario a Gaza.