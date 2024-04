Finale, cambiano le tribune del "Borel": demolite quelle in cemento, al loro posto una struttura

300mila euro per demolire le attuali tribune in cemento armato dichiarate in larga parte inagibili e tornare quindi a rendere accessibile il campo sportivo "Felice Borel" a più delle attuali 100 circa persone.

Questa l'ultima novità emersa in questi giorni per l'impianto che dal 2016, ossia con la promozione della società di calcio locale in Serie D e le conseguenti verifiche eseguite dagli enti preposti, ha visto limitazioni proprio per la tenuta delle tribune lato monte.

In un primo tempo la capienza era stata ridotta e lo stadio era agibile al pubblico grazie alle ordinanze del sindaco Frascherelli; almeno fino al 2022 quando, il neo prefetto Gullotti, pose un aut aut: o porte chiuse o nuovi lavori di adeguamento. E proprio questi ultimi erano stati eseguiti dall'Amministrazione comunale nell'inverno 2023.

Ora un nuovo capitolo: "Con questi fondi verranno demolite le attuali strutture fisse, esclusa la tettoia - spiega l'assessore allo Sport, Massimo Rescigno - e, dopo che sarà rimosso il materiale della demolizione, posizioneremo delle nuove strutture non fisse che permetteranno comunque di riavere una capienza ampliata rispetto a quella attuale in attesa che si possa arrivare in futuro a una soluzione".

"Si tratterà di strutture rimovibili che, nel caso un domani si riuscisse a realizzare una struttura fissa al Borel potrebbero essere comunque riutilizzate dal Comune per altre occasioni" puntualizza l'assessore.

Nel frattempo, durante l'esecuzione dei lavori, torneranno le tribune prefabbricate lato via Brunenghi che già durante le due stagioni in cui i giallorossoblu avevano disputato il campionato di quarta serie fungevano da settore ospiti.