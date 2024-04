Serviva un colpo da grande per il Pietra Ligure per arrivare a giocarsi fino alla fine le proprie chances playoff e i biancocelesti si sono guadagnati a pieno titolo la propria opportunità espugnando domenica scorsa il campo dell'Imperia.

Una prova sofferta e di grande sacrificio per Davide Sancinito e tutta la rosa di mister Cocco, ma che regala una grande opportunità verso gli spareggi per salire in Serie D.