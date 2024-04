Prima Categoria, occhio al calendario. Tutte le date per titolo regionale playoff e playout

DATE DI SVOLGIMENTO FASE FINALE PER IL TITOLO, PLAY OFF E PLAY OUT

Si riportano, a seguire, le date di svolgimento della Fase Finale per il Titolo Regionale e delle fasi di Play Off e Play Out.

Titolo Regionale

L’assegnazione del titolo regionale, come nelle scorse stagioni sportive, avverrà mediante la disputa di un girone triangolare (gare di sola andata) e di un accoppiamento (gare di andata/ritorno) le cui vincenti disputeranno la finale in gara unica e campo neutro.

• Fine settimana 27/28 aprile 2024 – prima giornata triangolare e gara di andata dell’accoppiamento;

• Fine settimana 04/05 maggio 2024 – seconda giornata triangolare e gara di ritorno dell’accoppiamento;

• Fine settimana 11/12 maggio 2024 – terza giornata triangolare;

• Fine settimana 18/19 maggio 2024 – gara di finale per l’assegnazione del Titolo Regionale.

Play Off

• Fine settimana 27/28 aprile 2024 – primo turno di play off;

• Fine settimana 04/05 maggio 2024 – secondo turno di play off;

• Fine settimana 11/12 maggio 2024 – prima giornata del girone finale;

• Fine settimana 18/19 maggio 2024 – seconda giornata del girone finale;

• Fine settimana 25/26 maggio 2024 – terza giornata del girone finale;

• Fine settimana 01/02 giugno 2024 – quarta giornata del girone finale;

• Fine settimana 08/09 giugno 2024 – quinta giornata del girone finale.

Play Out

• Fine settimana 27/28 aprile 2024 – primo turno di play out;

• Fine settimana 04/05 maggio 2024 – gare di andata del secondo turno di play out;

• Fine settimana 11/12 maggio 2024 – gare di ritorno del secondo turno di play out.