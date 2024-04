Calcio, Promozione. Pontelungo, campionato da ricordare: Curri: "Dobbiamo essere orgogliosi di tutto quello che è stato fatto"

Il Pontelungo con 90 minuti ancora da giocare nel campionato di Promozione potrà sicuramente ricordare questa stagione prima stagione nella categoria della propria storia come un miracolo sportivo. Il sesto posto ottenuto fino ad oggi è il risultato di una grande programmazione svolta in estate, ma che ha sorpreso tutti. E stiamo parlando di una neopromossa.

Ad analizzare questa straordinaria annata è Salvatore Curri, Direttore Sportivo dei granata: "Si sta per concludere un campionato straordinario, dobbiamo essere orgogliosi di tutto quello che è stato fatto. Il Pontelungo sta terminando la sua prima storica stagione in Promozione a ridosso della griglia play-off, in una zona di classifica sicura; neppure il più ottimista (il Pres.....lo aveva predetto) avrebbe potuto immaginare una salvezza matematica conquistata con così largo anticipo".

Curri guarda avanti e pensa al futuro immediato: "Sicuramente nella stagione 2024/2025 "l'effetto sorpresa” non ci sarà più, ed i granata saranno visti con occhi ben diversi rispetto al campionato che si sta per concludere. Negli ultimi anni il Pontelungo ha iniziato un percorso di crescita evidente, merito del Presidente Michele Neri, di Mister Zanardini, della società e di tutti i ragazzi che hanno indossato e indossano questa maglia. Arrivati a questo punto del campionato è inevitabile che si facciano valutazioni e si cerchi di pianificare il futuro".

Sul futuro il DS dei granata è chiaro: "Da parte di tutti c'è la volontà di proseguire insieme e di migliorare in tutti i settori e le zone di competenza. Personalmente sono molto contento e mi sono sentito come a casa: nei confronti tra persone che hanno un unico obiettivo, si trova sempre una soluzione. Tutti insieme abbiamo affrontato le problematiche durante questo campionato che sta per terminare e insieme affronteremo gli impegni futuri, con la consapevolezza di voler fare sempre il bene del Pontelungo".